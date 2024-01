Robaron un auto con una niña de 8 años en Llavallol: apareció en Puerto Madero

Dos personas fueron demoradas en relación al hecho / Foto: Prensa.

El Vehículo robado y luego abandonado en Monte grande / Foto: Prensa.

La aparición de la niña

El robo se produjo en la madrugada en Ramón Pareta y Germán, Llavallol / Foto: StreetView.

El arma hallada tras las detenciones / Foto: Prensa.

La búsqueda de los delincuentes

Al menos dos delincuentes armados robaron este viernes un auto en el que circulaban un hombre con su hija en la localidad bonaerense de, partido de Lomas de Zamora, y, a más de 30 kilómetros de distancia, informaron fuentes policiales y judiciales.El hecho comenzó cerca de las 6 de esta madrugada en Ramón Pareta y Germán Kurth, en esa localidad del sur del conurbano bonaerense, y por el caso la policía informó queque quedaron a disposición de un fiscal de Lomas de Zamora.Según las fuentes, todo se inició cuando un hombre y su hija de 8 años circulaban a bordo de un Ford Ka color gris y aparentemente fueron sorprendidos por varios delincuentes armados que le cruzaron un auto con intenciones de robo.Las fuentes policiales aseguraron que dos de los ladrones obligaron al hombre a bajar de su vehículo y se lo llevaron,Ante la desesperación por lo ocurrido, el hombre alertó al teléfono de emergencia, por lo que se montó un operativo de seguridad en busca del automóvil, queSe cree que en ese momento, los asaltantes huyeron y la niña, perdida, comenzó a caminar hacia la zona de su casa yLa vecina pactó de común acuerdo con la madre de la niña que la trasladara en un Uber hacia su lugar de trabajo.Sin embargo, paralelamente y sin saber que esto había pasado, la policía montó un operativo de búsqueda de la niña a partir de los datos aportados por el, y aportó los datos fisonómicos de su hija, que estaba vestida con una remera color verde, con un short de jean también de color verde, tenía pelo rubio largo y rulos.Mientras los efectivos de la policía científica trabajaban sobre el auto hallado en Monte Grande en busca de rastros, decenas de móviles de la policía bonaerense se desplazaban por la zona sur del conurbano donde había ocurrido el robo en busca de la niña y analizaban cámaras de seguridad que pudieran haber captado el momento del hecho y la fuga de los asaltantes.Recién unas"La falta de comunicación fue lo que complicó la situación, porque mientras la policía buscaba por todos los medios a la niña, la nena ya estaba con su madre que no sabía qué había pasado porque no se podía comunicar con su esposo, a quien le habían robado el teléfono", dijo a Télam un investigador judicial.Según contó luego a la policía, la madre de la niña le agradeció a la vecina que le había llevado a su hija hasta Puerto Madero y ésta regresó a su casa en Llavallol, por eso no estaba en el lugar cuando llegó la policía.Es quey que, luego, desapareció.Pasadas las 10.30, personal de la comisaria vecinal 1E de la Policía de la Ciudad ya se encontraba resguardando a la madre y a su hija y se convocó a una ambulancia del SAME para el traslado de la menor de edad de manera preventiva al Hospital Argerich.En tanto, personal de la policía bonaerense trabajaba en el lugar donde fue hallado el auto Ford Ka de las víctimas, que tenía la ventanilla delantera del lado del conductor rota, enFuentes policiales aseguraron que por el casoAdemás, los investigadores intentaban hallar cámaras de seguridad que pudieran hacer captado el momento del robo, como así también del lugar donde fue abandonado el automóvil y del recorrido que pudo haber realizado el grupo delictivo con su víctima.Los detenidos quedaron a disposición del fiscal Gerardo Mohoraz, de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Lomas de Zamora, quien los indagará en las próximas horas.