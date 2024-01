Identifican molécula que vincularía el síndrome metabólico con el cáncer de mama agresivo

La investigación abriría el camino para desarrollar una opción terapéutica para este tipo de cáncer muy agresivo y para el que existen pocas alternativas de tratamiento.

Investigadores de Conicet en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme) lograron identificar una molécula en las personas con alteraciones asociadas al síndrome metabólico que al inhibirla (en experimentos realizados con modelos animales) atenuó el crecimiento del tumor de mama triple negativo, lo que -de resultar exitoso en ensayos en humanos- abriría el camino para desarrollar una"El síndrome metabólico se asocia con obesidad abdominal, hipertensión arterial, niveles elevados de glucosa y triglicéridos en sangre y niveles de colesterol alterados; también se sabe que es un factor de riesgo para el cáncer de mama, es decir que las mujeres con síndrome metabólico tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama respecto a mujeres sin este síndrome", explicó a Télam Paola De Luca, líder del avance e investigadora del Conicet en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme).Y añadió:Con este conocimiento de base, el grupo de investigación de De Luca se dispuso a estudiar cuál podría ser la causa de esa relación."Descubrimos que en el plasma de mujeres con alteraciones asociadas al síndrome metabólico se encuentra desregulada la expresión de 23 microARNs, que son ARNs pequeños que son considerados reguladores generales de la expresión de genes ya que un único microARN es capaz de apagar la expresión de cientos de genes", detalló.Y continuó: "Además los microARNs tienen la particularidad de que se encuentran tanto en los tejidos (células de nuestro cuerpo) como en fluidos corporales como la sangre. Entonces nuestra hipótesis fue que esos microARNs que se encuentran alterados en el plasma de las mujeres con características similares al síndrome metabólico podrían influir en el desarrollo de tumores de cáncer de mama".Al analizar el rol de estos microARNs en el cáncer de mama, las y los investigadores encontraron que uno de ellos, el miR-877-5p, es un potencial blanco terapéutico para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo ya que su expresión en el tejido tumoral de pacientes con este tipo de tumor se encuentra aumentada con respecto al tejido normal y, en modelos animales (ratones), una única dosis de nanopartículas que contienen a un inhibidor de este microARN produjo una disminución del crecimiento tumoral en los ratones.Para llegar a estas conclusiones, que fueron publicadas en la prestigiosa revista International Journal of Molecular Sciences, la directora del Laboratorio del Ibyme, Adriana De Siervi, trabajó junto a los doctores Emilio Batagelj y Federico Dimase, del Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires, en la elaboración de un protocolo para un estudio en el que reclutaron a 18 mujeres con alteraciones asociadas al síndrome metabólico y 18 mujeres que no presentaran estas alteraciones.detalló De Luca.Y continuó: "Luego estudiamos si estos microARNs podrían influir en el desarrollo y/o la agresividad de este tipo de cáncer. Entonces lo que hicimos fue estudiar si la expresión de algunos de estos microARNs se encuentra también desregulada en tumores de cáncer de mama para lo cual utilizamos la información disponible bases de datos de pacientes públicas. Y así encontramos que un microARN, denominado miR-877-5p, se encuentra aumentado en el plasma de las mujeres con alteraciones asociadas al síndrome metabólico y también aumentado en tumores de cáncer de mama y su expresión es aún mayor en tumores de tipo triple negativo"."Estos análisis en muestras humanas nos hicieron pensar que este microARN podría influir en el desarrollo y crecimiento del cáncer de mama triple negativo. Entonces realizamos experimentos in vitro y experimentos con modelos animales de cáncer de mama triple negativo y así llegamos a lo que detallé antes: este microARN aumenta la proliferación de células de cáncer de mama triple negativo y una inyección con una única dosis de nanopartículas que contienen a un inhibidor de este microARN produjo una disminución del crecimiento tumoral en los ratones", describió.