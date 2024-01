Giuliano: "Lo que pasó en Diputados va en contra de la voluntad popular"

El diputado nacional Diego Giuliano cuestionó la conformación de las comisiones en la Cámara baja / Foto: Archivo.

A mano alzada La Cámara de Diputados conformó el jueves las comisiones en las que se analizarán los proyectos de ley enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo para debatir en sesiones extraordinarias, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición de Unión por la Patria, que cuestionó la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) para designar a José Luis Espert al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.



Justamente, la primera comisión en conformarse fue la de Presupuesto y Hacienda, donde se propuso a Espert, de Avanza Libertad, en una designación cuestionada por Unión por la Patria (UxP) y por la izquierda, que denunciaron que ese nombramiento se realizó en medio de fuertes irregularidades por tratarse de un monobloque y argumentaron que la votación no había sido nominal, sino a mano alzada.



Colchón democrático

El diputado nacional Diego Giuliano (Unión por la Patria), después de la conformación de las instancias que tratarán los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo."La conformación del Congreso deviene del resultado de las elecciones generales, en las que JxC quedó tercero. La forma en la cual se establecieron estas instancias en Diputados va en contra de la voluntad popular", añadió el exministro de Transporte en declaraciones a AM750.Por este motivo, consideró que "lo que pasó en Diputados(DNU) -promulgado por el Gobierno para desregular la economía- y la Ley Ómnibus que parece una topadora sobre los derechos"."Intentan que el Congreso delegue al Presidente (Javier Milei), que es una sola persona, la parte sustantiva de las funciones legislativas. Esto es algo que no se planteó nunca. Una concentración de poder altísima", definió el legislador.Giuliano destacó además que "si no fuera porque todos confiamos en que, estaríamos en riesgo", ya que desde el oficialismo "plantean que el Congreso se encargue de cosas menores y todas las competencias le queden al Presidente".Por otra parte, manifestó que "con el DNU se terminó eso de las dos bibliotecas", en referencia a los análisis que se efectúan sobre la Constitución, y sostuvo que ahora "todos los constitucionalistas coinciden en que el decreto de Javier Milei es inconstitucional".Del mismo modo, Giuliano opinó quey que desde UxP tienen que "representar a ese país que no quiere ser un experimento de grupos económicos que están afuera del país".Por otra parte, consultado sobre el rol que desempeñará el exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa, Giuliano aseguró que "va a participar con opinión, consejos e información" porque "es un hombre de la democracia" y "no va a estar ausente en lo que significa el curso de la Argentina".