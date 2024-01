Boca pone la mira en la llegada del mediocampista Kevin Zenón

Zenón, pretendido por Boca. Foto: Raúl Ferrari.

Unión pide 4 millones de dólares por la estrella del equipo. Foto: Luis Cetraro.

Ever Banega, ahora más cerca de Newell's

La dirigencia de, después de la concreción del arribo del defensor central, su primera incorporación que este jueves se hizo los estudios médicos y próximamente firmará un contrato por dos años, pone la mira en adquirir al volante de, que de limar las diferencias económicas podría ser en estos días nuevo jugador "xeneize".confirmó a través de un escueto comunicado en redes sociales la incorporación de su primer refuerzo, el zaguero, proveniente de, por quien ejecutó la cláusula de rescisión de 400.000 dólares.El jugador de 33 años se realizó esta mañana los estudios correspondientes en un laboratorio de la zona de Barracas y en las próximas horas firmará su vínculo con la institución por dos temporadas.El experimentado defensor viene a reforzar una zona donde la zaga titular está compuesta por, dos referentes del vestuario, pero a los que les puede faltar quienes los sustituyan, ya que a la salida de, con el pase en su poder, se pueden sumar las del paraguayo, quien se esta entrenando con el Sub 23 para participar del torneo Preolímpico.El defensor guaraní tiene una oferta de Libertad de su país y no vería con malos ojos seguir su carrera en la tierra que lo vio nacer, y en el caso del marcador zurdo de 22 años, es pretendido por la, según el sitio Calciomercato.com, y ya habría un sondeo oficial con una oferta de 7 millones de euros.La cláusula del futbolista que vino a principios del año pasado de un préstamo enes de 10 millones de dólares.Concretado el primer refuerzo, ahora la dirigencia deapunta los cañones a comprar el pase de Zenón, de apenas 22 años."Esperamos la respuesta de. Ellos saben que nosotros queremos. Ofrecieron 3.000.000 y si se acercan a la cifra que pedimos, se puede hacer" dijo ayer por la tarde el presidente "tatengue",Según pudo averiguar, la dirigencia del club de la Ribera y el entorno del volante no están muy contentos con la determinación de sus pares de, ya que piensan que levantaron la cifra que habían acordado ambas partes en un primer momento.El club de la Ribera ofreció porcentajes de los jugadores, recurso que fue rechazado por la entidad santafesina.Allegados al Consejo de Futbol de Boca siguen siendo optimistas y piensan que este fin de semana puede ser clave para finalizar en forma positiva la operación y que se pueda incorporar al plantel un jugador que fue pedido especialmente por el entrenadorEl otro tema es el de, quien había manifestado su deseo de volver al lugar que lo vio nacer en lo futbolístico. Le habrían prometido de palabra un contrato por dos años, pero ante el acercamiento de, club que es hincha, cambió de rumbo y su futuro estará en el Parque de la Independencia.El club de Rosario le ofreció al jugador de 35 años en forma escrita un vínculo por dos años y la operación se cerrará mañana, concretándose así la vuelta del volante que jugó en la "Lepra" en la temporada 2014.Si bienesta interesado en un jugador de la calidad del ex integrante de la selección nacional, el entrenador está en la búsqueda de un volante central de "corte" más defensivo, como lo fueron en su momento Mauricio Serna o Wilmar Barrios.