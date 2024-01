Con polémicas, Diputados conformó las comisiones para debatir la "Ley ómnibus"

Conformaron las comisiones en Diputados para debatir proyectos en sesiones extraordinarias VER VIDEO

La constitución de la comisión de Legislación General. /Foto: Prensa Diputados.

La comisión de Presupuesto

La reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. /Foto: Prensa Diputados.

La comisión de Presupuesto y Hacienda. /Foto: Prensa Diputados.

La comisión de Relaciones Exteriores./Foto: Nacho Sánchez.

La Cámara de Diputados conformó este juevespara debatir en sesiones extraordinarias, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición de Unión por la Patria, que cuestionó la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) para designar a José Luis Espert al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.Justamente, la primera comisión en conformarse fue la de, donde se propuso a Espert, de Avanza Libertad, en una designación cuestionada por Unión por la Patria (UxP) y por la izquierda, que denunciaron que ese nombramiento se realizó en medio de fuertes irregularidades por tratarse de un monobloque y argumentaron que la votación no había sido nominal, sino a mano alzada.Desde la Oficina del Presidente de la Nación, en tanto,y se expresó que el mandatario "celebra" que se haya aceptado su propuesta."El presidente Javier Milei celebra que la Cámara Baja haya apoyado su propuesta y confirmado el nombramiento de un defensor de las ideas de la Libertad y el equilibrio fiscal, incluidas en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviado al Congreso", se destacó.El propio Milei puso en su cuenta de X:En el marco de la reunión de la comisión, el bloque de UxP ingresó a la sala una vez que los libertarios alcanzaron el número necesario para abrir el encuentro y reclamó el reparto de integrantes en las comisiones, remarcando que en la sesión preparatoria se acordó con el presidente del cuerpo, Martín Menem, que sería por el sistema de proporción D'Hondt., dijo el diputado de LLA, entre los aplausos de un grupo y gritos por parte de la oposición, que acusaba a Espert de "dictador" y de ejercer una "monarquía".Espert, consagrado finalmente a mano alzada,, que quedó en reserva, mientras que la diputada Germana Figueroa Casas (PRO-Santa Fe) ocupará la vicepresidencia segunda y como secretarios fueron designados Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires), Lisandro Nieri (UCR-Mendoza), Ignacio García Aresca (Hacemos Coalición Federal) y Pamela Calletti (Innovación Federal).En ese marco, el secretario de la Comisión informó que hubo dos cambios de vocales en la nómina de conformación: Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) por Silvina Lospennato (PRO-Buenos Aires) y Eduardo Falcone (LLA-Buenos Aires) por Marcela Pagano (LLA-Buenos Aires).Luego quedó constituida, donde se designó como presidente al diputado del, mientras que quedó vacante la vicepresidencia primera, que le corresponde a UxP, y la diputada Juliana Santillán (LLA-Buenos Aires) fue electa vicepresidenta segunda.En cuanto a las secretarías, la primera quedó en reserva para la UCR; la segunda será para Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal); la tercera, reservada para que informe UxP, y la cuarta por Nadia Márquez (LLA-Neuquén), mientras se informó que María Cecilia Ibáñez (LLA-Córdoba) reemplazará a Marcela Pagano (LLA-Buenos Aires).Más tarde, en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales también hubo polémica y, pero UxP reclamó la vicepresidencia primera, que finalmente quedó en manos de la diputada María Eugenia Vidal, del PRO.En tanto, en las secretarías quedaron Karina Banfi (UCR), Silvia Lospennato (PRO) y Juan Manuel López (Hacemos Coalición Federal).Mayoraz, en su discurso de presentación, expresó:Nos toca una tarea muy importante y debemos estar a la altura para atender las demandas de la sociedad"."Somos el gobierno con más votos de la historia y eso se lo debemos a los argentinos que no quieren vivir más con este modelo empobrecedor", cerró.En tanto,Por último, en la reunión constitutiva de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja se designó al cordobés Gabriel Bornoroni (LLA) como nuevo presidente; a Carla Carrizo (UCR-CABA) como vicepresidenta segunda, y a Florencia De Sensi (PRO-Buenos Aires), como secretaria primera."Les quiero decir a todos que me voy a poner a disposición para que esta comisión trabaje las horas y días necesarios con el consenso para tratar las leyes que sean necesarias", expresó el libertario cordobés al asumir la presidencia.La radical Carrizo, advirtió: "Nuestro rol es garantizar gobernabilidad. Tenemos el desafío de apoyar lo que sea necesario, rechazar lo que estemos en contra y modificar lo que nos parezca que hay que modificar".Porvolvió a poner de relieve las diferencias de su bloque con la metodología implementada: "Tengo la obligación de dejarlo sentado.Eso tiene que estar reflejado en la integración de las comisiones".Sobre la cuestión de fondo, el santafesino peronista Eduardo Toniolli calificó a la 'Ley de Bases' como "una reforma constitucional encubierta" y llamó a defender "cada silla en la comisión porque eso se traduce en más o menos derechos para los argentinos".Por su parte, el porteñodel mismo bloque, recordó que "siendo vicepresidenta de la Nación fue Cristina Kirchner en sus últimos días quien propuso que las presidencias de Diputados y del Senado, en momentos en que estaban por ser convalidados miembros de otros bloques, fueran para La Libertad Avanza".s, respetando de esa forma la voluntad del pueblo argentino. Hemos asistido hoy a la constitución de cuatro comisiones en donde con sorpresa LLA no respetó al frente a UxP como primera minoría en la conformación de dichas comisiones, a quien le correspondía la vicepresidencia primera", completó.