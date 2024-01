Francos abordó el impacto de la ley ómnibus con el gobernador de Tucumán

Francos recibió a Jaldo en Casa de Gobierno: planteos por la ley ómnibus.

𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗱𝗮 | En una muestra clara de compromiso con el desarrollo de nuestra provincia, me reuní hoy con el ministro del Interior de la Nación @GAFrancosOk, para abordar temas que afectan directamente a Tucumán, enfocándonos principalmente en la industria azucarera y… pic.twitter.com/TkPNrhoSzE — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) January 4, 2024

"Clarificaciones" a los artículos sobre la actividad pesquera

El ministro del Interior,, mantuvo este jueves un encuentro con el gobernador de Tucumán,, durante el cual analizaron la "situación de la" y la "recomposición de ingresos coparticipables por la reforma del"."Mantuve un encuentro con el gobernador, para dialogar sobre la situación de la industria azucarera y la recomposición de ingresos coparticipables, por la reforma del", indicóen su cuenta de laEl encuentro, de una hora, se realizó en la oficina del ministro en, según informaron fuentes oficiales aLa reunión entre el gobernador tucumano y el ministro se dio tras las criticas de Jaldo al proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", que, ya que contempla la posibilidad de "levantar aranceles para poder importar de otros países", según advirtióEl gobernador tucumano valoró haber expresado su "inquietud" apor las consecuencias de la aplicación de la, y remarcó que la derogación de la ley del azúcar podría afectar a "más de 50 mil empleos directos y 100 mil empleos indirectos vinculados a la"."En una muestra clara de compromiso con el desarrollo de nuestra provincia, me reuní con el ministro del Interior de la Nación,, para abordar temas que afectan directamente a, enfocándonos principalmente en la industria azucarera y en la situación económica a raíz de la disminución de ingresos debido a la eliminación del", sostuvo en la"Este es un paso firme y proactivo en nuestra gestión, buscando activamente mejoras y soluciones favorables para nuestras economías regionales. Somos optimistas respecto a la posibilidad de obtener respuestas favorables para nuestras economías regionales", concluyó"La preocupación no solo es de, que es el principal productor de caña de azúcar, sino también de los", había señalado este miércoles a medios locales.El mandatario provincial explicó que dentro del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso "se incluyeron seis artículos que lesionan gravemente a la actividad azucarera, como es el levantamiento de aranceles para poder importar, que permite ingresar azúcar de otro país, algo que no sucedía con la normativa actual".Según, en el proyecto se impulsa la modificación de "algunas normas y reglas en la producción y comercialización del bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, que pone en riesgo el precio del producto".Por otra parte,mantuvo también reuniones con los gobernadores, y el intendente de General Pueyrredon,, tras lo cual señaló que se realizarán "clarificaciones" a los artículos que se refieren a la actividad pesquera que forman parte del proyecto de