La agenda electoral internacional de enero

Domingo 7

Parlamentarias en BANGLADESH

La primera ministra Sheikh Hasina va por un nuevo mandato en Bangladesh. Foto: AFP

Martes 9

Legislativas en BUTÁN

En Bután se renueva completamente la Asamblea Nacional

Sábado 13

Gobierno y Legislatura de Taiwán, CHINA

La conflictiva isla de China celebra la renovación de sus autoridades, Hou Yu-ih (centro) va por el partido Kuomintang

Domingo 14

Presidenciales en COMORAS

Azali Assoumani busca otro mandato en Comoras. Foto: X@PR_AZALI

Domingo 21

Referéndums en LIECHTENSTEIN

Viernes 26

Parlamentarias en TUVALU

Domingo 28

Presidenciales en FINLANDIA

Tras votar por su Parlamento el año pasado, los finlandeses vuelven a las urnas para definir al jefe de Estado. Foto: AFP

Por orden cronológico, las elecciones destacadas a llevarse a cabo en el mundo durante enero de 2024 son las siguientes:Los bengalíes renovarán por voto directo a 300 miembros de su parlamento (Jatiya Santgsad), donde la primera ministra Sheikh Hasina, en el poder desde 2009, irá por la reelección con el apoyo de Liga Awami que pone en juego su mayoría absoluta. Por el lado de la oposición se destaca el parlamentario, Ghulam Muhammed Qader, líder del Partido Nacional (Jatiya).El opositor Partido Nacionalista de Bangladesh no se presentará a las elecciones, alegando el autoritarismo de la primera ministra y el que no halla dado paso a un gobierno de transición hasta que se celebren los comicios.Tras la primera ronda de diciembre, se terminan de definir los 47 miembros de la Asamblea Nacional, donde el Partido Democrático Popular (PDP) del ex primer ministro Tshering Tobgay competirá con el Partido del Tendril de Bután (BTP) de Dasho Pema Chewang.El mes pasado, el PDP obtuvo el 42,5 % de los votos y el BTP 19,6 %; quedando fuera de carrera Paz y Prosperidad (DPT) con el 14,9 %, los oficialistas socialdemócratas del DNT con el 13,1 % y el partido progresista DTT con el 9,8 %.Tras completar dos mandatos al frente de la isla, Tsai Ing-wen, no volverá a presentarse y por el Partido Demócrata Progresista va el actual vicepresidente isleño Lai Ching-Te. Por la oposición se destaca el partido nacionalista Kuomintang que quiere recuperar el poder con Hou Yu-ih, el exalcalde (2018-23) la populosa ciudad de Nueva Taipei. También con posibilidades se presenta el exalcalde de la capital Taipei (2014-22), Ko Wen-je, del Partido Popular de Taiwán.En la misma fecha se renuevan los 113 miembros de la Legislatura, donde la Coalición Verde encabezada por los demócratas progresistas intentarán retener la mayoría absoluta que ostentan y la Coalición Azul liderada por el Kuomintang buscará arrebatársela. También se presentan el Partido Popular y Nuevo Poder.En este país insular africano en el Océano Índico, el actual mandatario Azali Assoumani buscará la reelección apoyado por su partido Convención para la Renovación de las Comoras (CRC). Por la oposición se destacan Salim Issa Abdillah del partido Juwa, Mohamed Daoudou del Partido Naranja y Mohamed Ali Soilihi de la Unión Para el Desarrollo de Comoras (UPDC).En el príncipado se celebrarán 3 referendos simultáneos, el primero es contra la adopción del modelo de requisitos energéticos de los cantones suizos (MoPEC 2014), el segundo contra la instalación obligatoria de paneles fotovoltaicos en los tejados y el tercero es una niciativa popular para modificar la ley de historias clínicas electrónicas.En este país de la Polinesia se renuevan las 16 bancas de su Parlamento del cual luego surgirá su presidente por votación indirecta. Los parlamentarios se eligen dos por cada uno de los 8 distritos electorales y en todos los casos se presentan como candidatos independientes.Tras una docena de años con dos mandatos de Sauli Niinisto en la jefatura del Estado, los finlandeses elegirán nuevo presidente y se detacan las candidaturas del ex primer ministro Alexander Stubb de la Coalición Nacional, el exministro de Exteriores Pekka Haavisto de la Liga Verde, el actual presidente del parlamento finlandés Jussi Halla-aho del Partido Finés y el exministro de Economía Olli Rehn del Partido de Centro.