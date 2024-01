En Salta sólo se confirmó un caso de dengue autóctono desde septiembre

En tanto, en la última semana epidemiológica del año se notificaron 171 casos de fiebre paratifoidea, patología ocasionada por bacterias del género salmonella



Un solo caso de dengue autóctono fue confirmado en Salta desde el inicio de la vigilancia epidemiológica, el 1 de septiembre pasado, hasta el momento, según el informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de esa provincia norteña.El año 2023 cerró con un solo caso de dengue autóctono confirmado desde que comenzó la presente vigilancia epidemiológica, en el mes de setiembre, mientras que en la semana epidemiológica 52, comprendida entre el domingo 24 y el sábado 30 de diciembre, no se han notificado casos en ninguna área operativa de la provincia.Asimismo, el informe proporcionado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica de la cartera sanitaria salteña detalla que no se notificaron casos de coqueluche en la última semana epidemiológica del año, y que el acumulado de 2023 es de 407.En el mismo período no se notificaron casos de meningoencefalitis, que en 2023 acumuló 73 pacientes, al igual que el síndrome urémico hemolítico, que sumó 12 casos en el año.En tanto, en la última semana epidemiológica del año se notificaron 171 casos de fiebre paratifoidea, patología ocasionada por bacterias del género salmonella.El 83% de esos casos se registró en el departamento Capital, mientras que el resto se dio en el interior, con preponderancia en Cerrillos y Rosario de Lerma, y en todo 2023 se notificaron 1.483 casos de salmonella.El informe epidemiológico de Salta resalta que en la última semana se notificaron 11 mordedura de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico, de las cuales 8 se dieron en el departamento Capital y 3 en San Martín, en el norte provincial, mientras que los casos acumulados en todo el 2023 fueron 860.Asimismo, se confirmaron 21 casos de picadura de alacrán en la última semana epidemiológica del año, de las cuales 18 fueron en Capital, uno en Cerrillos, uno en La Caldera y uno en Rivadavia, con 568 casos acumulados en 2023.El informe dado a conocer este jueves precisa que los casos de araneismo en Salta, durante 2023, fueron 17; los de brucelosis fueron 4; los de hantavirosis fueron 33; los de hidatidosis fueron 60; los de leishmaniasis visceral humana fueron 13; los de leishmaniasis visceral canina fueron 33; y los de ofidismo fueron 38 casos, de los cuales el 89% fue picadura de yarará, entre otras enfermedades.Por otro lado, en la última semana de 2023 se notificaron 21 casos de Covid en toda la provincia, con un acumulado de 1.954 casos en el año, período en el que murieron 17 pacientes, con lo que sumaron 3.523 decesos desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020.Sobre los virus respiratorios, los acumulados del 2023 en Salta son 493 casos de Virus Influenza A, 6 casos de Virus Influenza B, 37 casos de Adenovirus y 1.440 de Virus sincitial respiratorio.