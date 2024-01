Sostienen que la eliminación del impuesto PAIS "no impacta" en Tierra del Fuego

El decreto 14/24, publicado en el Boletín Oficial, elimina la alícuota de 17,5% que debían abonar las importaciones de mercaderías que habrán de emplearse en la elaboración de productos destinados a su exportación / Foto: Archivo.

La eliminación del impuesto PAIS para la mercadería importada que luego se destine a la fabricación de productos de exportación, establecida este jueves por el Gobierno nacional, no tendrá “mayor injerencia” en la industria promocionada de Tierra del Fuego, según una consulta realizada por Télam a fuentes gubernamentales.El decreto 14/24, publicado en el Boletín Oficial, elimina la alícuota de 17,5% que debían abonar “las importaciones de mercaderías que habrán de emplearse en la elaboración de productos destinados a su exportación"., particularmente golpeados por la falta de dólares para la adquisición de insumos en el extranjero.Al ser consultados por Télam, voceros del gobierno provincial dijeron que, enfatizaron.A su vez, otro funcionario ligado al área de Industria de la provincia explicó que luego de “distintas consultas a abogados especialistas y a integrantes de la Aduana, se concluyó que”.“La mayoría de los productos que se fabrican en la industria fueguina (en especial televisores, celulares y electrodomésticos) son para consumo interno y no se exportan a terceros países”, justificó la fuente.Por otro lado, agregó que la medida es “lógica” porque “si se importan insumos para fabricación, no es razonable cobrarles un impuesto si el producto terminado se va a exportar”.A su vez, diputados nacionales por la provincia que admitieron “no conocer todavía” el detalle de la medida, adelantaron que, en principio, “no tendrá una incidencia determinante” en la actividad industrial del distrito.“Por la información que manejamos, la quita del impuesto es solo para el régimen de admisión temporal que generalmente usan las automotrices y otros rubros. No influirá en nuestra industria”, subrayó uno de los legisladores consultados.