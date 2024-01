Llaryora volvió a criticar la suba de retenciones: "no lo vamos a acompañar”

“Las retenciones fueron, son y serán un pésimo impuesto, y no lo vamos a acompañar” Martín Llaryora

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se expresó este jueves a favor de “colaborar y dar gobernabilidad” al Gobierno nacional, al tiempo que volvió a calificar como "un error" la suba de las retenciones.“No me verán a mí poner palos en la rueda, pero creo que hay decisiones que son negativas, como ponerle retenciones a las economías regionales y al campo”, dijo el mandatario en el marco de actividades de agenda que desarrolló en la localidad de Villa del Totoral, que incluyó la primera reunión con cooperativas, mutuales y federaciones de la provincia.El gobernador cordobés subrayó que la suba de retenciones a economías regionales “es una medida errónea, yo voy a estar siempre del lado de los sectores productivos.“Las retenciones fueron, son y serán un pésimo impuesto, y no lo vamos a acompañar”, concluyó Llaryora.Por su parte, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, dijo que "como lo viene haciendo desde hace años, Córdoba rechaza las retenciones agropecuarias porque penalizan a la producción. No convalidamos la decisión política de implementarlas a las economías regionales ni de incrementarlas”.