Llegaron los Reyes a Boedo: Cristian Tarragona es el primer refuerzo de San Lorenzo

El delanterose presentó este jueves en el segundo entrenamiento de la pretemporada dey se transformó en eldel equipo conducido porAunque el atacante de 32 años, que arribó libre, todavía no firmó su vínculo con San Lorenzo, a raíz de la inhibición que le pesa al club por un reclamo del colombiano Yeison Gordillo, se hizo presente en la jornada en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores; se puso en contacto con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico, en el segundo entrenamiento de la pretemporada y luego por la tarde se realizó la revisión médica de rigor.Al salir de la clínica, el ex Vélez Sarsfield, manifestó estar"Hoy fui a hacerme análisis al club, estuve con el técnico y los compañeros. Hice un poco de movilidad para quedarme con el grupo y ahora seguiré con la parte de resonancia de demás", declaró el jugador a TyC Sports.De esta manera el plantel "azulgrana" se empezó conformar a falta de las llegadas del mediocampista uruguayoy el defensor colombiano Jhohan Romaña Además, también se incorporarán el arquero paraguayoy el volante, negociaciones que se van a confirmar luego de levantar la inhibición de la FIFA para incorporar jugadores.El atacante santafesino surgió de las divisiones inferiores de Arsenal de Sarandí y luego pasó por Temperley, Platense, Patronato de Paraná y Vélez Sarsfield, entre otros clubes.En tanto que en los dos últimos años se desempeñó en Gimnasia y Esgrima La Plata.Tarragona estuvo antes en negociaciones con Colo Colo, de Chile y Cerro Porteño, de Paraguay, con los que no llegó a un acuerdo y se definió por el Club de Boedo, para jugar en 2024.