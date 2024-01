Bahía Blanca: ambientalistas calificaron como "muy grave" el derrame de petróleo

Ambientalistas calificaron "como un desastre" al derrame ocurrido por la empresa Oiltanking Ebytem / Foto: captura de video

He instruido a la asesoría letrada del municipio a realizar una presentación penal en la justicia federal, ante la importante afectación en sectores ambientalmente vulnerables de la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. pic.twitter.com/LqhjTiHAMB — Federico Susbielles (@fsusbielles) January 2, 2024

Ambientalistas de Bahía Blanca calificaron como "muy grave" y "un desastre" el derrame de petróleo ocurrido hace una semana en el estuario local, por parte de una empresa Oiltanking Ebytem que opera en Puerto Rosales, y alertaron sobre los daños que ocasiona en el ecosistema."No creo que lo puedan remediar en un 100 por ciento, ese va a ser el problema y habrá que evaluar una vez que terminen los trabajos de remediación para ver los daños", señaló este jueves Juan Temporelli, integrante de la Asociación Ambientalista del Sur, una ONG fundada en 1998 con el objetivo de proteger, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente.En ese contexto sostuvo a Télam que "esto no tendría que ocurrir, contaminación hay en todos los ámbitos industriales, pero esto es un accidente, entonces las empresas tienen que contemplar que no pasen estas cosas, que es muy grave"Temporelli agregó que "estas cosas no tienen que volver a suceder y el petróleo lamentablemente va a seguir existiendo por varios años más, no es algo que se pueda sacar de servicio".Por su parte, la profesora y educadora ambiental Patricia González señaló que "volcaron petróleo en una reserva natural, no importa la remediación, el daño no se repara, ya está hecho"."Todo lo que hagan a partir de ahora va a seguir afectando, porque hay que sacar el petróleo, pero no tiene vuelta atrás, ya está dañado el estuario", sostuvo en declaraciones a Radio Universidad de Bahía Blanca.González dijo que la mancha de petróleo "se pudo ver porque sucedió en marea alta porque si hubiera sido en marea baja las posibilidades hubieran sido diferentes".El miércoles, la empresa informó en un comunicado que "se remediaron más de 2.500 metros cuadrados de superficie y se retiraron más de 700 kilos de residuos mayormente en juncos y otras plantas manchadas".El hecho ocurrió el 27 de diciembre, en horas de la tarde, y se activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (Planacion) mediante un aviso a personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con asiento en Bahía Blanca.El derrame se produjo, según la explicación de la empresa, durante el amarre del Buque Cabo Sounión y aclaró que sin haber iniciado operaciones (el buque no tenía sus mangueras de bombeo conectadas), se detectó una oleosidad."Esto motivó la suspensión del amarre, previo barrido de la línea marítima y posterior inspección de las instalaciones", agregó la compañía en el comunicado.