Arranca el Dakar 2024 con expectativas argentinas en motos y cuatriciclos

La legión argentina está lista

Kevin Benavides / Foto: AFP.

Luciano Benavides / Foto: AFP.

Marcos y Alejandro Patronelli / Foto: archivo.

La 46° edición delse pondrá en marcha este viernes enhasta el próximo 19 de enero con un recorrido total de 7.891 kilómetros (4.727 de especiales cronometrados) en 12 etapas y una fundamentada expectativa argentina en las categorías de motos y cuatriciclos por la presencia de pilotos consagrados en el desierto de Medio Oriente.de todas las divisiones que participarán de la prueba más exigente del mundo motor, que este año, según vaticinaron sus organizadores, exigirá como nunca a pilotos y máquinas que exploren la geografía saudí, escenario del rally por quinto año consecutivo.La primera estación del Dakar será un prólogo de 28 kilómetros de velocidad en Al-Ula, un destino ya visitado en ediciones anteriores, pero que en esta oportunidad se adentrará en la magnitud del desierto y en una zona emblemática por la presencia de históricos templos.Este prólogo se largará a las 8:30 hora local (madrugada en Argentina) con un grado de dificultad que cumpla con el objetivo de establecer un ordenamiento por mérito para la primera etapa del sábado, que unirá las ciudades de Al-Ula y Al-Henakiyah mediante 414km. de especial y 147 de enlace.La rigurosidad del prólogo será un anticipo de dos semanas extenuantes, con casi un 60% de recorrido nuevo y que tendrá como máxima dificultad una etapa maratón de 48 horas, programada en el sexto tramo con forma de rulo en Shubaytah. Durante esos dos días los pilotos no contarán con asistencia y estarán repartidos en ocho vivacs diferentes.En la tarde del jueves 11, los participantes deberán detenerse en el campamento más cercano en su ruta y allí pasarán la noche hasta el relanzamiento de la competencia. Durante ese tiempo, no dispondrán de conexión ni ningún tipo de información sobre los resultados de sus rivales.En total recorrerán 781km, 572 cronometrados, y todos ellos en el Empty Quarter, un desierto donde no hay registro de vida y que cuenta con una superficie de 650.000 kilómetros cuadrados, cubiertos sólo por arena, con dunas que alcanzan los 250 metros de altura.La legión argentina se instaló en Arabia Saudita compuesta por once pilotos y nueve navegantes. El salteño, llega como máximo exponente y entre los candidatos a repetir el título que ya había conseguido también en 2021 con Honda.No obstante, Kevin, de 34 años, no arriba en las mejores condiciones físicas por sufrió un accidente que sufrió hace un mes mientras se entrenaba en Estados Unidos, que le provocó una fractura en el peroné izquierdo.Su hermano, intentará este año lograr su primera victoria en el Dakar luego del sexto puesto conseguido en 2023 y 2020 como mejores actuaciones históricas.Los hermanos Benavides no serán los únicos representantes argentinos en motos, junto a ellos estarán el riojano Diego Llanos (KTM), quien disputará su tercer Dakar; el neuquino Juan Rostan (GasGas), que debutará en esta edición; y el cordobés Sebastián Urquía (KTM), quien regresa al desierto tras cuatro años de ausencia.En quads, categoría en la que Argentina es el país más ganador con siete conquistas, y que tuvo durante años a los hermanoscomo grandes dominadores, habrá este año sólo dos argentinos pero ambos con aspiraciones: el bonaerense Manuel Andujar (Yamaha), campeón de la edición 2021, y el mendocino Francisco Moreno Flores, segundo en 2022 y 2023.En autos habrá un sólo piloto argentino. Se trata del mendocino, quien correrá con una Toyota Hilux del equipo Over Racing y buscará mejorar, en su cuarta participación, el séptimo puesto conseguido en 2023. Enfrente tendrá a los mejores exponentes de la categoría como el francés Stéphane Peterhansel, máximo ganador de la prueba con 14 títulos y el qatarí Nasser Al Attiyah, defensor de la corona y cinco veces campeón.El gran ausente en esta edición será el mendocino, quien después de 17 ediciones disputadas, las últimas 15 consecutivas, decidió ponerle un freno a sus participaciones.En la categoría challenger,(Taurus), campeón en Quads en 2019, volverá a presentarse en esta divisional, acompañado por su pareja, Valentina Pertegarini, quien será su navegante como en el Dakar 2023.El pampeano, como piloto y el cordobés, como navegante, también serán protagonistas en Challenger (CAN-AM). Yparticiparán como navegantes del portugués Ricardo Porem y del colombiano José Vélez, respectivamente., a bordo de una Toyota Landcruiser HDJ 80 y acompañado por su copiloto, participará en la categoría classic, que reúne vehículos que disputaron la competencia en las décadas del '80 y '90.La legión argentina en Arabia Saudita la completan los navegantes Ricardo Torlaschi (con la italiana Cristina Giampaoli), Fernando Acosta (con el ecuatoriano Sebastián Guayasamin) y Facundo Jatón (con el italiano Enrico Gáspari), todos ellos en UTV, mientras que el mendocino Bruno Jacomy será copiloto del estadounidense Jamie Campbell, en la innovadora categoría M1000, con vehículos de energía renovable.