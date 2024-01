Fein: "El Poder Ejecutivo cree que el Congreso debe cumplir órdenes"

La diputada Mónica Fein dijo que el Gobierno pretende modificar una gran cantidad de leyes sin los acuerdos necesarios / Foto: Prensa

"Somos un poder autónomo del Estado, queremos discutir, estamos en desacuerdo con que se cierre el Congreso o se debilite su funcionamiento” Mónica Fein, Hacemos Coalición Federal

Fein aseguró que “hay una intención de culpar al Congreso de la dificultad para avanzar" / Foto: Prensa Senado.

"Ponen al Congreso en tensión"

La diputada Mónica Fein, del bloque Hacemos Coalición Federal, criticó al Gobierno nacional porquey consideró que "el Ejecutivo cree que el Congreso debe cumplir órdenes".En diálogo con radio Universidad, de Santa Fe, la presidenta del Partido Socialista y exintendenta de Rosario sostuvo que el presidente Javier Milei planteó desde su asunción "que el Congreso no era su prioridad"."Desde que asumió, el presidente Milei, con claridad, planteó que el Congreso no era su prioridad. De hecho,, no delante del Congreso”, indicó la legisladora.Fein criticó también que el jefe de Estado emitió un DNU y envió la denominada Ley ómnibus “que modifica una gran cantidad de leyes y sin un diálogo adecuado con los distintos bloques, y decidió que solo va a constituir cuatro comisiones”."Son decisiones que. Somos un poder autónomo del Estado, que queremos discutir, estamos en desacuerdo con que se cierre el Congreso o que se debilite su funcionamiento”, añadió.Además, sostuvo que “hay una intención de culpar al Congreso de la dificultad para avanzar", y consideró que "es una absoluta decisión del presidente y de La Libertad Avanza debilitar al Congreso, hacerlo responsable, no formar las comisiones, no dialogar".