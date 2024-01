Emiliano Vecchio se aleja de Racing por motivos personales

Foto: Maximiliano Luna.

El trabajo se desarrolló en el Predio Tita con circuito de pases, ejercicios de posesión y potencia aeróbica.

A partir de mañana, la pretemporada se desarrollará en Pilar hasta el viernes 13. pic.twitter.com/6uJO37S54z — Racing Club (@RacingClub) January 4, 2024

Sigue la búsqueda de refuerzos

El plantel delse entrenó en la mañana de este jueves en el Predio Tita Matiussi y nuevamente estuvo ausente, quien en los próximos días rescindirá su contrato con la entidad de Avellaneda por razones personales. Al mando del entrenador Gustavo Costas el equipo se entrenó a puertas abiertas a la prensa, en el predio y por tercer día consecutivo no estuvo presente Vecchio.y el mismo exjugador de Rosario Central desea la rescisión del contrato por, por lo tanto en los próximos días se reunirá con la dirigencia y todo parece indicar que no seguirá en Racing pese a que Costas deseaba su continuidad.Vecchio jugó en Racing 20 partidos, sumando 1.019 minutos, cinco goles y siete asistencias, además de haber sufrido unaEn tanto, el nuevo refuerzo Santiago Solari , proveniente de Defensa y Justicia, recién se presentará este viernes en la pretemporada "académica" tras haber cumplido con la revisión médica y la firma de su unión contractual.Con respecto al arquero, quien ya acordó su llegada a Racing proveniente de Banfield, es aguardado por Costas antes del fin de semana para sumarse al plantel una vez concretados los trámites pertinentes.Ya se entrenan con el plantel los delantero, quien viene de jugar en Palestino de Chile, y, quien jugó la temporada pasada en Instituto de Córdoba.En cuanto a las ausencias del delantero colombiano Roger Martínez y el mediocampista Jonathan Gómez, ambas están justificas.El goleador colombiano se tomó unos días más de descanso a causa de haber jugado un par de partidos en el seleccionado de su país y Gómez recién regresó de sus vacaciones en esta horas aunque su futuro es incierto ya que podría ir a jugar a Unión de Santa Fe.Racing, que desde este viernes continuará con la pretemporada en el Hotel Hilton de la localidad bonaerense de Pilar, continúa la búsqueda de refuerzos.Costas desea un par de zagueros. La llegada del ex Riverdebido a que estaría muy próximo a firmar contrato con Vélez.La lista de necesidades del entrenador también contempla un mediocampista defensivo y los nombres son, hoy en River pero con chances de volver a Avellaneda de arreglar algunas diferencias económicas, yquien se desempeña en Belgrano de Córdoba.Asimismo, podría emigrar el arquero, quien estaría en los planes de Nacional de Uruguay y Estudiantes, y ya se despidió de sus compañero el delantero Maximiliano Romero, que se fue a préstamo por año a Peñarol de Montevideo con una opción de compra.Racing, que en esta temporada competirá en Copa de la Liga, Copa Argentina, Copa Sudamericana y Liga Profesional, aún no tiene confirmado partidos amistosos pero en los próximos días habrá novedades al respecto.