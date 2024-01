Moyano: "Fue tan contundente el fallo que no creo que se pueda dar vuelta"

Foto: Camila Godoy.

El dirigente de la CGT y secretario adjunto del gremio Camioneros, Pablo Moyano, aseguró este jueves que la medida cautelar que suspende la aplicación de las normas laborales incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) , dictada por la Cámara Nacional del Trabajo, constituyó "un triunfo de los laburantes" y aseguró que aunque el Poder Ejecutivo apele,"Estamos mas tranquilos por el fallo.. Es normal que (desde el Gobierno) apelen, pero fue tan contundente el fallo que no creo que se pueda dar vuelta", sostuvo Moyano en declaraciones para FutuRock.Moyano afirmó que la CGT consideró tres formas de frenar el DNU: "La parte política, con los bloques en el Congreso; en las calles con movilizaciones y, por supuesto, en la justicia, que ayer nos dio la razón".En esta línea, el dirigente sindical opinó que, y deseó que "la Corte Suprema pueda reivindicarse y anular definitivamente el DNU" que promulgó el presidente Javier Milei el pasado 20 de diciembre.La Justicia del Trabajo resolvió el martes -por dos votos a uno-"Este DNU perjudica a los trabajadores, afecta la soberanía y creo que resultó un error por parte del Gobierno", señaló Moyano, quien recordó además que"Se anulaban las indemnizaciones, las licencias por paternidad y maternidad, la posibilidad de hacer una asamblea. Esperemos que la Justicia no sea presionada por este Gobierno y saque los fallos a favor de los laburantes. Eso es lo que no se banca (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich.", remarcó MoyanoPara Moyano, Bullrich olvida que "los jueces iban a jugar al paddle con Macri" y "cuando salen fallos en contra de las reformas y a favor de los trabajadores dice que son de un partido político".El dirigente camionero aseguró que la CGT se reunió ya con el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) y hará lo mismo con otras bancadas como la de la Izquierda, los radicales y el sector parlamentario de "Hacemos Coalición Federal", que comanda el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto en la Cámara baja"Se va a pedir una reunión con todos los bloques, vamos a hablar de las leyes que perjudican a los trabajadores. También tenemos que juntar a todas las ramas del peronismo.", puntualizó.