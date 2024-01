Desde la UCR advirtieron que "una política de shock no puede anular la República”

El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad. /Foto: Archivo

El senador se pronunció sobre las medidas de Milei. /Foto: X@OPEArg

El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad aseguró este jueves que el radicalismo tiene la “voluntad” de acompañar al presidente Javier Milei en las “transformaciones que necesita la Argentina”, aunqueAbad, al hablar con radio Splendid, sostuvo que “el radicalismo es un partido opositor al Gobierno de Milei, lo que no quiere decir que no tengamos toda la predisposición y voluntad para llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina”.“Estoy de acuerdo en muchos temas con la política de shock del gobierno”, dijo Abad al comentar las iniciativas planteadas por el Poder Ejecutivo, en el arranque de su gestión y que se plasmaron en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y en la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.El legislador radical aclaró sin embargo queAl comentar algunos proyectos específicos, entre ellos la iniciativa del Poder Ejecutivo para modificar el sistema electoral y comenzar a usar la boleta única en reemplazo de las boletas tipo sábana, Abad indicó que “la semana que viene la boleta única tendrá dictamen de comisión y podrá tratarse en el plenario del Senado”.Afirmó en este sentido que respalda esta modificación porque “el 80 por ciento de las democracias en el mundo votan con boleta única, y las experiencias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza muestran que es un modelo muy sencillo para el elector”.En otro orden, Abad, quien es oriundo de Mar del Plata,Al respecto, señaló que “podemos estar de acuerdo con la competencia, pero hay que tener en cuenta que no se puede perder trabajo argentino, no se descargaría más en puertos argentinos; hay un profundo desconocimiento de cómo se fue construyendo la normativa pesquera”., entre otros, por los gobernadores patagónicos, y este jueves habrá una reunión entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la cual el mandatario planteará las diferencias sobre este tema en nombre de sus colegas del sur del país.Abad, en otro orden, dijo que también, y aseguró que en este sentido “la comisión de Relaciones Exteriores (del Senado) le pidió al Presidente que convoque a los embajadores (de los países involucrados) y al Ministerio de Economía para que vengan a dar las explicaciones del caso”.