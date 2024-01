Pennacca: "No existe voluntad del Gobierno para que se conforme la Bicameral del DNU"

La diputada Paula Penacca exigió que el Congreso debe funcionar y pidió conformar la Comisión Bicameral / Foto: Archiva.

"Claramente hay una voluntad de que el Congreso no funcione" Paula Penacca, diputada nacional

Para Penacca, el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, tiene en sus manos la puesta en marcha de la Comisión / Foto: Archivio.

Representación y proporciones

La diputada nacional Paula Penacca (Unión por la Patria) consideró que el Congreso nacional debe funcionar y "conformar la Comisión Bicameral" de tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) que busca la desregulación de la economía,"Queremos que funcione el Congreso y se conforme la Bicameral de DNU, pero no existe la voluntad del Gobierno para hacerlo. Si (el titular de la Cámara de Diputados) Martin Menem quisiera, esa Comisión podría conformarse hoy mismo", afirmó Penacca en declaraciones a la radio AM 750.Además, la diputada sostuvo que, y reiteró que desde UxP quieren la "inmediata conformación de la Bicameral".La diputada consideró además que "hay que aplicar el sistema D'Hont en la conformación de la Bicameral de DNU", an alusión al método de promedio mayor para asignar bancas en los sistemas de representación proporcional por listas electorales.De esta manera", argumentó Penacca."Claramente hay una voluntad de que el Congreso no funcione", pero un plebiscito como el que busca el Presidente "no puede suplir al Congreso", recordó la diputada.