Robaron un auto con una beba adentro y al huir la arrojaron con la sillita al asfalto

Ladrón abatido cuando intentó robar un auto

Al menos cuatro delincuentes asaltaron a una familia y le robaron el auto cuando en el interior se hallaba una beba de 3 meses, a quien, en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, informaron jueves fuentes policiales.El hecho, que fue registrado por cámaras de seguridad de la zona y las imágenes se viralizaron por las redes sociales, ocurrió la noche del pasado martes a las 22.30, frente a una casa situada en Garibaldi 4480, de esa localidad de la zona oeste del conurbano.Los voceros detallaron queTras estacionar el auto en la puerta, el padre y la mayor de las hijas entraron al domicilio, mientras que la madre ayudó a bajar al niño de 8 años y, antes de que llegara a agarrar a su beba, fueTras recorrer unos metros, y al percatarse de la existencia de la beba, los delincuentes detuvieron la marcha y uno de ellos arrojó al asfalto a la niña en su silla, tras lo cual continuó con la huida junto a sus cómplices., agregaron las fuentes.Este jueves, su madre, Lorena, contó a la prensa que "los delincuentes estaban armados" y que"Fue de terror, solo recordarlo me estremece. Fue todo muy rápido y en ningún momento me resistí para nada, yo lo único que hice es bajar del auto porque venía ingresando a mi hogar en ese momento", agregó la mujer en la puerta de su domicilio y con su beba en brazos.Y continuó:Según Lorena, la beba había quedado en la butaca con el cinturón de seguridad que la sujetaba al asiento trasero y aparentemente su presencia no fue inicialmente advertida por los asaltantes.La mujer recordó queConsultada sobre si los delincuentes inicialmente no notaron la presencia de la niña, la madre dijo que cree recién se dieron cuenta al oír sus gritos, ya que la beba "estaba tranquila y ni siquiera lloró".Lorena recordó que, al iniciarse el asalto, vio que los delincuentes estaban armados, ya que uno la apuntó a ella y otro a su hijo varón de 8 años.Tras el episodio, la familia radicó la denuncia en la comisaría de Villa Luzuriaga, por lo que la Policía inició una pesquisa tendiente a identificar a los asaltantes y localizar el rodado robado.No obstante,, aunque se trabaja sobre las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia del hecho con el fin de dar con la banda.La investigación judicial se encuentra a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Matanza.Este jueves, a solo tres cuadras del lugar donde se produjo ese robo,donde se hallaba junto a su mujer, integrante de la misma fuerza de seguridad.El hecho ocurrió poco antes de las 6, en Guido Spano y Mocoretá, cuando la pareja de policías sacaba el auto del garaje de su casa y fue abordada por tres delincuentes que llegaron a bordo de un Fiat Uno de color verde con fines de robo.El policía, que cerraba el portón del garaje, al advertir que los ladrones se acercaban a su mujer, se identificó y extrajo su arma reglamentaria, tras lo cual efectuó dos disparos en presunta respuesta a los tiros que efectuaron los asaltantes desde el auto, añadieron los voceros.Uno de los proyectiles impactó en el hombro derecho de uno de los sospechosos, que cayó herido y murió en el lugar, donde se halló un arma de fuego de utilería.También en este caso interviene el fiscal Arribas, quien procuraba dar con los restantes integrantes de la banda de asaltantes.