Meloni defendió la elección directa del premier y convocará a una cumbre sobre IA

El caso Pozzolo

En medio de un repaso por la agenda internacional y local, anunció también que pedirá la suspensión de su partido ultraconservador Hermanos de Italia del diputado oficialista Emanuele Pozzolo, dueño del arma con la que una persona terminó herida en una pierna durante la celebración de Año Nuevo en el norte del país.



"No sé por qué tiene un permiso de portación de armas para defensa personal. Quien tiene un arma tiene el deber legal y moral de cuidarla con responsabilidad y seriedad. Y por eso hay un problema con lo que pasó: no actuó de forma responsable. Y esto no esta bien para cualquier italiano, menos para un diputado", criticó Meloni.



Así, la premier adelantó que pedirá la "suspensión" de Pozzolo de Hermanos de Italia, mientras el diputado es investigado por la fiscalía de Biella, en la periferia de la norteña Turín, por "lesiones culposas, uso peligroso y falta de custodia de armas".



Pozzolo, que admitió pericias sobre su ropa pero se negó a entregarlas amparado por la inmunidad parlamentaria, sufrió el secuestro del arma y su permiso de portación a la espera del análisis balístico que buscará determinar quien disparó la "North american arms LR22" de su propiedad.