Foto: Eliana Obregón.

"Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final, así que estamos confiados que todo va a salir adelante" Javier Milei

El presidente Javier Milei afirmó este jueves que su Gobierno trabaja "a brazo partido para evitar la crisis" y aseguró que "no hacer nada, o seguir haciendo lo mismo" que las administraciones anteriores, iba "a ser infinitamente peor" para la Argentina."Estamos trabajando a brazo partido para evitar la crisis, salir adelante y que cada esfuerzo valga la pena. No hacer nada o seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo iba a ser infinitamente peor.en declaraciones a Radio Delta.Antes de comenzar su reunión de gabinete , el mandatario aseguró que "dos tercios de las mejoras" que impulsó desde que llegó al gobierno el 10 de diciembre pasado "se van a ver en 15 años" y sostuvo que"Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final, así que estamos confiados que todo va a salir adelante", afirmó al ser consultado sobre un posible rechazo del Congreso a la llamada ley ómnibus y los recursos de amparo presentados en el Poder Judicial contra el DNU de desregulación de la economía. Milei, en tanto, justificó su intervención en una encuesta en la plataforma X (ex Twitter) en la que elogió al exarquero del seleccionado argentino Ubaldo "Pato" Fillol."El otro día, cuando hacen esa encuesta, yo voté y generé una revolución", comentó Milei.El jefe de Estado agregó"Cuando estás haciendo una actividad y te sobrecargás, tus rendimientos marginales son decrecientes y empezás a rendir menos. Tengo un conjunto de espacios, como un momento de 11 a 12 horas, donde tengo reuniones que me permiten pensar afuera de la caja. Pienso otras cosas que me sacan de la rutina y entonces cuando vuelvo a trabajar lo hago con mucha más productividad", reveló.Sobre el "Pato" Fillol contó que lo conoció personalmente y que lo admira "desde chiquito": "La primera vez que lo vi atajar fue en el mundial 78 en televisor en blanco y negro y veía la repetición en cine en color. Siempre seguí su carrera", indicó.