Frigerio confirmó que el nuevo endeudamiento de Entre Ríos será por $100.000 millones

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos / Foto: Hernán Saravia.

Para los sueldos de diciembre que se pagarán desde esta semana, la provincia ya se endeudó en más de 30 millones de pesos.

"Tenemos la esperanza de que la cosa cambie, para ponernos de pie y empezar a resolver los problemas de la gente" Rogelio Frigerio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó este jueves que el endeudamiento que realizará esa provincia, que hace poco menos de una semana iba a ser de 45.000 millones de pesos, ascenderá a unos $100.000 millones,"Nos sorprendimos con deudas que no estaban contabilizadas por cerca de $100.000 millones entre lo necesario para pagar sueldos, porque", detalló el mandatario provincial.Entre Ríos deberá pagar unos 65 millones de dólares en febrero, que forman parte del endeudamiento por US$ 500 millones de 2017, y que fue reestructurado con los mayores importes a pagar -unos US$ 460 millones- entre febrero del 2024 y el 2027.Días atrás, el ministro de Economía de Entre Ríos, Julio Panceri, confirmó a Télam que para enfrentarlo se realizará un endeudamiento de unos 40 millones de dólares, y quePara los sueldos de diciembre que se pagarán desde esta semana, la provincia ya se endeudó en más de 30 millones de pesos.Sin embargo, el gobernador entrerriano ascendió el monto próximo a tomar y lo colocó cercano a los 100.000 millones de pesos, más de USD 120 millones según el tipo de cambio oficial.Según Frigerio, serán destinados a "los compromisos de pagar salarios, deudas en dólares y deudas con contratistas y proveedores"., mientras que reclamó que "faltan más de US$ 30 millones" de un fondo que dejó la gestión anterior para pagar la deuda en dólares, y otros "$20.000 millones de deudas con contratistas y obras que la provincia tiene" que pagar.En ese marco, el mandatario provincial agregó que "es todo muy difícil de anticipar", y Entre Ríos sufre "incertidumbre" sobre qué recursos tendrá los próximos meses: "No sé cómo va a venir la recaudación, ni si vamos a recuperar recursos que se perdieron por decisiones nacionales", apuntó.Por eso, dijo que "hay muchas incógnitas ante el próximo pago de sueldos", y que deberán reunirse "muchas veces" con los gremios estatales y docentes para que el salario "no pierda poder de compra"."Tenemos la esperanza de que la cosa cambie, para ponernos de pie y empezar a resolver los problemas de la gente", completó Frigerio.Su ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, afirmó que "no queda otra que endeudarse para no caer en default", ya que "emisión no va a haber".Lamentó la situación e indicó que antes de tomar el Gobierno "se pensaba que iba a ser un poco diferente", pero remarcó que "la gente" los votó para "tomar el toro por las astas".