No hubo dictamen en el Senado para debatir el proyecto de Ley de Boleta Única de Papel

El proyecto de Boleta Única no logró dictamen en Senado y seguirá siendo discutido la próxima semana

El senador correntino por el Peronismo disidente, Carlos "Camau" Espínola impulsó el pase a cuarto intermedio del debate.

"Acá no hay consenso para este proyecto. Propongo una moción de pasar a cuarto intermedio, buscar los consensos necesarios, sacarse las dudas y tratar de sacar dictamen la semana que viene” destaca @espinolacamau — Senado Argentina (@SenadoArgentina) January 3, 2024

“Pensé que hoy íbamos a firmar dictamen, estuvimos más de dos años para tratar este proyecto, el pueblo nos está mirando y ahora nos va a volver a juzgar, teníamos la oportunidad, pero es otro día triste”, expresa @alfredodeangeli — Senado Argentina (@SenadoArgentina) January 3, 2024

El senador del PRO por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, se quejó con fuerza por el frustrado debate en el Senado.

para seguir estudiando el asunto, apoyada por el kirchnerismo y el radicalismo, mientras que La Libertad Avanza y el PRO preferían avanzar este miércoles mismo con el dictamen.Si la iniciativa oficialista hubiera obtenido las firmas necesarias,En cambio, triunfó la moción pedida por el correntino Carlos "Camau" Espínola,expresado por los senadores Martín Doñate y Eduardo Vischi, para pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 10 de enero a las dos de la tarde.si, en cambio, fuera reformado, debería regresar a su Cámara de origen.Espínola propuso la moción argumentando que “en este Senado estamos para legislar, fundamentar nuestras opiniones y juntar los consensos para reformar lo que se deba”.Por su parte, el rionegrino Doñate reclamó “convocar para la próxima reunión a los actores de la Justicia Electoral, a organizaciones no gubernamentales y a los apoderados de los partidos políticos”.El radical Vischi, coterráneo de Espínola, apoyo la moción para “encontrar consensos”, aunque reclamó a sus colegas que “sepan estudiar qué es lo que vamos a dejar para la semana que viene y resolver lo que hace un año y medio está en el Senado”.Por el contrario,“El pueblo nos está mirando y nos va a volver a juzgar porque hoy teníamos la oportunidad dictaminar y la semana que viene, sancionar. Otro día triste porque vamos a tener que salir a la calle a explicar por qué no dictaminamos”, indicó.ya que la chubutense María Terenzi, la mendocina Mariana Juri, el catamarqueño Flavio Fama y el fueguino Pablo Blanco se mostraron de acuerdo en firmar el dictamen hoy mismo.Juri aseguró que la Boleta Única “le da a los ciudadanos la posibilidad de ser elegidos a los que no tienen todo el aparato y, a los electores, que en cualquier mesa del país pueda haber igual cantidad de chances".Su correligionario Fama destacó que la Boleta Única "es un instrumento que garantiza la participación de las minorías" porque "los oficialismos tienen un fabuloso aparato político e instrumentos como este no le son tan favorables" y reflexionó que "quizá por eso se retrasó tanto el tratamiento de este tema".así como varios de sus compañeros de bancada del Frente de Todos, cuestionó que mientras el Senado trata la Ley de Boleta Única, inclusive para las PASO, en Diputados está por debatirse una legislación que elimina las primarias.“Se está llevando a cabo un proceso de reforma electoral de todo el sistema. Si es tan importante, si la transparencia de la elección está en juego, dónde está la urgencia de tratar una ley con inconsistencias, sería contradictoria con otra que sancionaría Diputados”, explicó.Su coterráneo, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, destacó que “no hay conflicto normativo porque no hay dos leyes” y subrayó: “Veremos cómo aprueban en Diputados" la mega Ley enviada por el Poder Ejecutivo.Además, defendió que la Boleta Única es una “vieja aspiración de la clase política que la gente espera para transparentar los regímenes electorales” y agregó: “Si le tenemos miedo a las elecciones, estamos viviendo en el régimen equivocado”.La rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Ríos Negro, expresó su apoyo al proyecto, aunque reclamó hacerle cambios para que “la boleta sea por categorías y facilite la mirada de cada elector sobre lo que está votando”.A su turno, la chubutense radical, Edith Terenzi, acusó al kirchnerismo de que “durante dos años estuvieron intentando que esto se cayera”.“No necesitamos asesores o tiempo para trabajar. Lo que no hubo fue voluntad política de tratar esto durante el año y medio que está en la Cámara de senadores”, agregó.El kirchnerista rionegrino Martín Doñate cuestionó el proyecto de ley argumentando que “no es la agenda que la sociedad argentina le está requiriendo al Congreso de la nación en estos momentos aciagos”.