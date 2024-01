Un gol de Dybala para la Roma que lo dio vuelta ante Cremonese

Foto: Captura ESPN TV

¡Claro que sí, Paulito! La Joya Dybala se hizo cargo del penal y puso el 2-1 para Roma ante Cremonese.



▶️ No te pierdas la Copa Italia 🇮🇹 en #StarPlusLA.pic.twitter.com/qw36UamFnL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 3, 2024

El delantero argentino Paulo Dybala marcó uno de los goles con los que Roma derrotó de local a Cremonese por 2 a 1 y pasó a los cuartos de final de la Copa de Italia.El delantero Frank Tsadjout abrió la cuenta para los 'Grigiorossi' - tal el apodo de Cremonese- pero en el segundo tiempo el belga Romelu Lukaku igualó para la "Loba", hasta que en el minuto 40 el cordobés Paulo Dybala le dio de penal la victoria a los dirigidos por José Mourinho.En Roma arrancó de titular el volante argentino Leandro Paredes, mientras que Dybala ingresó en el segundo tiempo. Por su parte en la visita, el volante ex Godoy Cruz, Gonzalo Abrego entró en la segunda parte, mientras que Franco Vázquez no vio acción.Atalanta, con el guardameta argentino Juan Musso de titular, pasó a cuartos de final de la Copa de Italia, luego de vencer, de local, a Sassuolo por 3 a 1.En partido disputado en el "Gewiss Stadium" de la ciudad de Bérgamo, los locales se impusieron con dos tantos del volante belga Charles De Ketelaere y el restante del ruso Aleksey Miranchuk. Para los visitantes descontó el rumano Daniel Boloca.En Atalanta, en el segundo tiempo ingresó el defensor argentino ex San Lorenzo, José Luis Palomino, recuperado de una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por varios meses.En cuartos de final, Atalanta enfrentará a Milán, mientras que Roma y Lazio reeditarán el clásico capitalino para esa fase de Copa de Italia.