"El DNU y la 'Ley ómnibus' lesionan el derecho a la salud", dicen profesionales de sanidad

Los profesionales médicos señalaron que en materia de salud no se puede "otorgar el poder absoluto al mercado". (Foto Archivo)

La Asociación Sindical dede la provincia de Buenos Aires (Cicop) se pronunció este miércoles contra el(DNU) yporque "atenta contra el derecho a la salud pública de la población"A través de un comunicado de prensa, la Cicopal decir que "las medidas anunciadas, como la liberación de precios de las prepagas, provocarán que más gente se vuelque a la salud pública por no poder acceder a efectores privados".indicó.En esa línea, expresó su preocupación ante la decisión del Gobierno nacional dey dados los recursos limitados disponibles, como camas de cuidados intensivos, turnos quirúrgicos y capacidad de asistencia en los consultorios, una sobrecarga sostenida nos expondrá al colapso".La Cicop advirtió sobre la liberación de, y la desfinanciación de las obras sociales que, alertó, afectará los programas de vacunación, salud reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y oncológicos, entre otros.Además, consideró que, desincentivando la consulta con un profesional de salud y favoreciendo la sobremedicación"."Esto es gravísimo porque habilita la venta de medicamentos de venta libre en la vía pública, los kioscos y cualquier otro tipo de comercio; interpretando que un medicamento de venta libre no es un medicamento, eludiendo condiciones de mantenimiento y almacenamiento, y sin considerar que cualquier medicamento consumido en dosis inadecuadas puede causar serias consecuencias a la salud de las personas", amplió.También, dijo, ", se autoriza que cualquier persona sin título habilitante esté a cargo de una farmacia y se permite la propiedad de las farmacias en manos de sociedades anónimas con el único objetivo de hacer negocio".ya que habilita internaciones por orden judicial sin mediación de equipo interdisciplinario, desarma los organismos de control quitando poder y responsabilidad al Estado, habilita criterios arbitrarios para la internación, que no son sanitarios y propicia la apertura de nuevos manicomios".