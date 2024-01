Diputados de UxP recibieron a inquilinos por medidas del DNU y la "Ley ómnibus"

Diputados de UxP recibieron a inquilinos por medidas incluidas en DNU y proyecto Ómnibus VER VIDEO

Los inquilinos mostraron su preocupación por las medidas sobre alquileres. /Foto: Eliana Obregón.

El DNU deroga la ley de alquileres.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP)impulsadas por el gobierno de Javier Milei contempladas en el DNU del Poder Ejecutivo y en el proyecto de Ley Ómnibus., que manifestaron su posición frente a la derogación de la Ley de Alquileres.La diputada nacional cordobesa de Unión por la Patria (UxP),dijo a Télam que "lo que vinieron a plantear es la extrema preocupación que tienen al respecto de lo que este DNU representa en torno a los derechos de todos los inquilinos e inquilinas a lo largo y ancho del país".Sostuvo quey que las organizaciones pidieron a los legisladores "que trabajemos arduamente en generar una política habitacional que les permita el acceso a la vivienda".En ese sentido, aseguró que "va a darse una estrategia muy amplia, multipartidaria, multisectorial para que este DNU no avance porque toca no solamente los derechos de los inquilinos, sino muchos derechos en términos generales"."Estamos esperando que el DNU ingrese, que todavía no ha ingresado, que se conforme la comisión. Así que estamos a la expectativa de que esto suceda rápidamente", agregó.Por su parte, la diputada nacional de UxPsostuvo que el DNU "pone en riesgo institucional a los inquilinos y en una situación de vulnerabilidad para millones de familias".Por su parte, el, dijo a Télam que "es fundamental" que"Creemos que es fundamental en estas instancias articular con todos los sectores golpeados por la política del gobierno nacional y no tratar los temas de manera individual porque individualmente no vamos a resolver nada", agregó.Acerca de las consecuencias de la desregulación de los alquileres, señaló que hay "contratos muy cortos, de 3 meses, de 6 meses, dolarización de los alquileres, precios completamente impagables, condiciones para alquilar imposibles, con montos muy grandes para el ingreso, estamos hablando de 1 millón, 2 millones de pesos solo para ingresar un alquiler"."Y sobre todas las cosas, finalizaciones de contratos de alquiler que tienen aumentos del 500, 600% y que nos ponen en una situación en donde no sabemos dónde vamos a ir a vivir la semana que viene", detalló.Consideró que "es difícil imaginar la magnitud de las consecuencias sociales" y proyectó que "va a haber mucha toma de tierras, que va a haber mucha conflictividad, mucha violencia" porque "esta situación te pone en una situación en donde quizás no tengas un lugar donde vivir".Los diputados también tienen previsto recibir esta tarde a integrantes de organismos de derechos humanos, que"El objetivo principal de esta instancia de participación ciudadana junto a las y los diputados de UxP es poder escuchar de primera fuente y promenorizadamente las principales preocupaciones derivadas de las reformas que plantea el gobierno de La Libertad Avanza como así también las consecuencias negativas inmediatas que recaen en el grueso de los argentinos y argentinas", aseguraron en un comunicado.En ese sentido, los diputados de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados reafirmaron su "compromiso con la defensa de los derechos de las y los argentinos"., expresaron.Para mañana, en tanto, se informó que el bloque de diputados de UxP recibirá, a las 10, a organizaciones de jubilados y a las 12, a representantes del sector de Turismo, que expondrán sus inquietudes en torno al DNU y a las medidas incluidas en la denominada ley ómnibus.