Sin apoyo del PJ, eligen a dos libertarios al frente de comisiones claves del Senado

El Senado avala en comisión convenios para favorecer inversiones con Turquía, China y Emiratos

La Libertad Avanza (LLA) consiguió aprobar convenios para favorecer inversiones con países como Turquía, China y Emiratos Árabes, en un plenario de comisiones del Senado en el que el peronismo no prestó su apoyo, pero contó con el respaldo del radicalismo y del PRO.



En cambio, otros dos convenios, uno con Japón y otro con Luxemburgo, no recibieron dictamen y se acordó que se invitará a la canciller Diana Mondino para que brinde más detalles sobre esos acuerdos.



Los entendimientos habían sido suscriptos durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019 y buscan eliminar la doble imposición en materia de tributos para prevenir la evasión fiscal y fomentar inversiones.



La meta es "evitar que una empresa que busca invertir en dos países pague dos veces el impuesto a la renta", explicaron fuentes parlamentarias..



En el inicio del plenario de las comisiones de Presupuesto y de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni, senador de LLA, explicó que el 85 por ciento de todos estos tratados fueron firmados en la década del '90 y que luego "entraron en un impasse bastante tiempo".



"Lo que se busca es favorecer el bilateralismo y eso está dentro de nuestra propuesta de gobierno: agilizar todos estos trámites y convenios", subrayó.



Ezequiel Atauche, presidente del bloque de LLA y de la comisión de Presupuesto, coincidió al resaltar "fomentar" este tipo de convenios ya que "generan un impacto positivo en el empleo y estimulan el comercio internacional".



"Es adecuado que Argentina en este momento de emergencia se empiece a introducir en el mundo y dar una clara señal de fortaleza institucional y demostrar que está con condiciones de recibir las inversiones extranjeras.



Víctor Zimmermann, senador del radicalismo, expresó que "los convenios con Turquía y China no tienen objeciones, están de acuerdo a los convenios que se firman tradicionalmente", pero pidió "que se le pida a la Oficina de Presupuesto del Congreso que haga el cálculo fiscal de estos acuerdos".