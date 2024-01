A pesar del éxito de Gerwig y "Barbie", las directoras aún son marginales en Hollywood

Barbie fue un éxito en los ránkings de recaudación / Foto: Prensa

Más allá de los esfuerzos por visibilizar la problemática y del tremendo éxito cultural que provocó la cineasta Greta Gerwig con "Barbie" el año pasado, que la convirtió en la película más taquillera de la historia dirigida por una mujer, la industria de Hollywood aún registra bajísimos porcentajes de contratación de directoras, según los datos arrojados por dos estudios realizados por universidades estadounidenses.De acuerdo al sitio especializado IndieWire, la primera de las estadísticas, el Celluloid Ceiling ("Techo de celuloide", en español) de la Universidad de San Diego, señaló en su edición número 26 que a pesar de que el filme protagonizado por Margot Robbie fue el indiscutido número 1 en los rankings de recaudación,"Es el máximo espejismo. El merecido triunfo de Gerwig contradice la desigualdad de género que impregna la industria cinematográfica convencional y mainstream", especificó el mencionado análisis, que además concluyó que el conjunto de mujeres directoras, guionistas, productoras, montajistas y directoras de fotografía representan el 22% de los equipos en los principales proyectos, con un descenso de dos puntos en relación a la evaluación de 2022.El Celluloid Ceiling también reveló que; un dato que contrasta con aquellas cintas encabezadas por directoras, en las que se registró una considerablemente mayor presencia de mujeres: un 61% de guionistas, 35% de editoras, 10% de directoras de fotografía y 26% de compositoras musicales.Por su parte, el estudio sobre inclusión en el rol de dirección que hace 17 años lleva a cabo de manera anual la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California aseguró que las mujeres estuvieron al mando creativo en el 6% de las producciones más exitosas.Además, dentro de ese escaso índice, sólo cuatro de ellas no son blancas: se trata de Celina Song con "Past Lives", Adele Lim con "Locas en apuros", Fawn Veerasunthorn con "Wish: El poder de los deseos" -la propuesta de Disney por sus 100 años de historia- y Nia DaCosta con "The Marvels", la última entrega de aquel popular universo cinematográfico de superhéroes.En tanto, el trabajo pone el foco en el rol de los estudios, con Universal Pictures posicionándose como el que más mujeres contrató en los últimos 17 años, aunque sean solamente cuatro; seguido por Lionsgate, con tres, y Walt Disney Studios con dos."Las grandes distribuidoras están teniendo dificultades dándole luz verde a películas con mujeres y personas de color en roles de dirección. Este reporte muestra un contraste entre aquellos que celebran el advenimiento de un cambio en Hollywood después de un año en el que 'Barbie' triunfó en la taquilla. Un filme o una directora simplemente no son suficientes para crear el mar de transformación que todavía se necesita detrás de cámaras", consignó la estadística.Y en esa línea, agregó: