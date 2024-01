Storani dijo que muchos radicales están contra el DNU, pero otros "dan señales favorables"

Storani explicó además que lo que propone el presidente Javier Milei es "un estado de excepción", que "pone en juego los intereses del país" / Foto: Daniel Dabove.

El histórico dirigente de la(UCR),, advirtió que habrá muchos legisladores de ese partido que "abiertamente van a estar en contra" del(DNU) impulsado por elpara desregular la economía, pero reconoció que hay dirigentes de esa fuerza política que deben soportar "una influencia muy grande por parte de gobernadores que dan señales favorables" a la iniciativa del Gobierno nacional."Va a haber muchos legisladores radicales que abiertamente van a estar en contra del DNU, pero hay otros que soportan una influencia muy grande por parte de los gobernadores", señaló Storani en declaraciones a Radio Splendid.En esa línea, Storani aseguró que sería "totalmente injustificable" un aval de la UCR al DNU, y cualquiera argumento que justifique un apoyo a esa iniciativa sería "una excusa para la claudicación".,El exlegislador nacional explicó que la política económica del gobierno "no tiene nada de nuevo", y que se trata de una doctrina de "shock y ajuste brutal y ortodoxo" que ya se aplicó en otros momentos de la historia argentina."Hasta aquí se ha puesto la injerencia del señor (ministro de Economía Luis) Caputo y sus secuaces, recae sobre la clase media y los sectores mas vulnerables", enfatizó., que"Eso va acompañado de un estado policial, con amenazas a quienes protestan. Además le otorga una vuelta de tuerca con la Ley Ómnibus, que pone en juego la soberanía nacional; el patrimonio nacional e intereses que tantas décadas costó conquistar", afirmó.Por este motivo, el dirigente radical consideró que el desafío que tenía por delante la actual administración era "mejorar las cosas no destruirlas".Para el radical, Milei posee "una posición más extrema que sus socios, (el expresidente brasilero Jair) Bolsonaro y (el expresidente estadounidense Donald) Trump" porque "no considera importante la defensa de nada que tenga que ver lo nacional"."Es una versión ridícula y fuertemente extranjerizante de una política que no se aplicó en ningún lugar del mundo. Lo único que intenta llevar adelante es un ajuste ortodoxo. Le corre un par de comas y es el mismo plan de (el exministro de Economía Domingo) Cavallo", remarcó.Por último,e indicó que las Pymes van a "despedir trabajadores y se convertirán en importadoras"."Las fuerzas populares deben recuperar la memoria. El radicalismo tiene que ir a una vertiente socialdemócrata y el justicialismo socialcristiana. Aspiramos a eso para dar estabilidad y un horizonte a nuestro país", concluyó.