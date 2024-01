Reflexiones de la vida diaria: "¿Quién controla esto?"

¿Quién controla esto?

Habemus generaciones de seres humanos que nacimos fuera de la era del control a distancia, también conocido comoCuando yo era chico el único control remoto que existía en una familiaA él se le ordenaba la tarea de ir y cambiar de canal. Y la tele quedaba ahí, en ese canal, durante horas.. También había una razón: había muy pocos canales, y al igual que ahora con cientos de canales, nada para ver.Habrán notado que solo me refiero al control remoto del televisor. Porque en principio, fue el único remoto que creíamos que algún día iba a poder existir, sobre todo porque en alguna serie yanqui vimos a alguien con un aparatito extraño que hacía que cambiaran los canales.De la misma manera, nos reíamos porque los veíamos bastante gorditos. Pero no asociábamos el problema al hecho de no levantarte ni siquiera para cambiar el canal ni a la cantidad de papas fritas que se ingerían y a la cantidad de papas fritas que se generaban (mirando la tele).Con la llegada a nuestras costas, comprendimos que, sino todo lo contrario: la lucha permanente por su posesión y la posibilidad de elegir lo que se ve en la tele, destruyó millones de parejas que decían amarse hasta que la muerte los separase. Nunca imaginaron que los iba a separar el control remoto.Con el paso del tiempo, todos los aparatos comenzaron a tener su propio control remoto, en orden de aparición: autos de juguete, lanchas de juguete, videocasetera, aire acondicionado, el mini-componente, el portón del garage, la llave del auto, la cámara de fotos, la alarma de tu casa, la calefacción, las luces del patio yEl problema es encontrar el adecuado para cada ocasión, porque apretar el “on” del juguete sexual en lugar del “on” del aire acondicionado puede llegar a meterte en problemas,Han llegado incluso a intentar vendernos unos ordenadores de control remoto, una especia de bolsa con compartimientos, que ha tenido menos éxito que la pizza en cono. El primer día, allí estaban todos los controles remotos,Al segundo día, ya no estaba ni la bolsa.Luego intentaron el cazabobos del “Control remoto Universal”, que una vez que lo comprabas, comprobabas que tu remoto no figuraba en la lista de códigos. Tarde piaste.Y para complicarnos aún más la vida, estos pequeños sabandijas del mundo tecno, se alimentan de un preciado producto: las pilas., también están las chatitas, las chiquitas y las tipo botón que una vez que se agotan no se consiguen en ningún lugar del planeta. Y eso no sería nada:. A menos que compres pilas torabas en el subte, que al final, duran menos que un cubito fuera del congelador.Y muchas veces el control remoto deja de funcionar y creemos que son las pilas. Y vamos e invertimos una fortuna en pilas, las cambiamos, y el remoto…¡sigue sin funcionar! ¿Por qué? Porque de tanto apretar el mismo botoncito, el botoncito gasta el contacto. Y dejan de andar los botones fundamentales: apagar-encender, cambiar de canal, volumen y canal previo. Funcionan todos los otros,, pero funcionan. Y lo tenés que llevar a arreglar, y el costo del arreglo equivale al costo de enviar una misión espacial a Venus vía Plutón.En fin. Que el control remoto parece algo inocente, que nos mejora la vida, pero al final no lo es, porque se convierte en lo que su propio nombre te dice: algo que vos creías que iba a funcionar a tu servicio, pero queY no lo viste venir. Porque estabas muy ocupado mirando la tele o buscando el control o tratando de juntar la plata para las pilas.