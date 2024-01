Pocas mujeres en altos cargos en salud y hasta tres veces menos salario / Foto: Archivo

Las mujeres ganan hasta 3 veces menos que los varones en el ámbito de la gastroenterología y tienen menos acceso a roles de liderazgo y a especialidades médicas, a la vez que casi la mitad de las profesionales denunció haber tenido episodios de discriminación por cuestiones de género,En el "Informe sobre la brecha de género en el liderazgo y la toma de decisiones en el sector de la salud, con enfoque en la Gastroenterología", que elaboró la fundación con el apoyo de Women in Global Health Argentina (WGH Argentina),"La participación equitativa de mujeres y hombres en roles de liderazgo pueden mejorar significativamente la calidad de la atención médica, la investigación, la planificación de servicios y la promoción de la salud en general", señaló Emilia Caro, directora ejecutiva de Fundación GEDYT y presidenta de WGH Argentina.La feminización de las profesiones de la salud ha sido un fenómeno destacado en las últimas décadas ya que, precisaron desde la Fundación.Como la equidad de género en salud es un factor clave que impacta en la calidad de la prestación de servicios y la formulación de políticas en salud,De los 311 los testimonios obtenidos de profesionales de la salud, 48,2% fueron de mujeres y un 51,8% de hombres, en una franja etaria predominante de 50 a 65 años (34,7%)., el 34.7% de los encuestados admitió haber enfrentado a lo largo de su carrera preguntas relacionadas a su rol de padres o madres.Dentro de ese grupo, un 50,7% de quienes respondieron afirmativamente fueron mujeres, mientras que en los hombres ese número desciende a 19.9%.En cuanto a situaciones de, un 39% reportó haber experimentado algún tipo de episodio en el ámbito de la gastroenterología y endoscopía.Un 49.3% de las mujeres dijo haber enfrentado este tipo de situaciones frente a sólo el 3% de los hombres que afirmaron haber experimentado discriminación de género en el mismo ámbito., un 39.5% de los encuestados afirmó ocupar puestos de liderazgo aunque se pudo observar la brecha de género en el acceso a cargos de decisión: un 47.2% de hombres frente a 31.3% de mujeres.El estudio también evidenció la existencia de una, ya que tomando el ingreso anual bruto en dólares, un 40.7% de las mujeres presentaron el indicador más bajo de ganancia con un salario anual menor a USD 20.000 dólares; mientras que un 39.1% de los hombres se ubicaron en primer lugar con ingresos anuales entre USD 20.000 y USD 50.000."Esto podría explicarse si se toma en cuenta que el 61.8% de quienes respondieron que se encuentran en cargos de decisión son hombres, mientras que solo el 38.2% son mujeres", aclaró el estudio y alertó que "frente a un puesto de características similares, los hombres llegan a percibir hasta tres veces más salario"."Al observar únicamente a este grupo, la brecha salarial no solo se sostiene sino que es más pronunciada: en la categoría más baja de ingresos anuales menores a USD 20.000 predominan las mujeres con un 48.9%, con un porcentaje mucho menor de hombres con un 18.4%. Si se observa la categoría de ingresos anuales entre USD 50.000 y USD 100.000 entre quienes ocupan roles de liderazgo, las mujeres conforman un 10.6% en comparación al 31.6% de hombres", se precisó.De esta manera, sino que también tienen menos acceso a roles de liderazgo y a especialidades médicas."Las mujeres se encuentran en desventaja al tratar de acceder a puestos de liderazgo y tienen que lidiar con obstáculos adicionales, como la discriminación basada en el género y la presión relacionada con la maternidad", enfatizó Caro.Con el objetivo de impulsar acciones que fomenten la participación de mujeres en mesas de decisión,un programa que promueve el crecimiento de la mujer a través de espacios de mentoreo y eventos de formación profesional."Este cambio no sólo enriquecerá la profesión médica al incorporar diversas perspectivas y talentos, sino que también contribuirá a la creación de un sistema de salud más comprensivo y sensible a las diferencias individuales", concluyó Caro.