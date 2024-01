Paritaria docente en Santa Fe: los gremios piden una ajuste mensual

El ministro de Educación, José Goity, reconoció que “la devaluación y la escalada inflacionaria puso a los trabajadores en situaciones difíciles”, contexto en el que “los docentes no son la excepción”. (Foto: Archivo Télam).

El ministro de Educación, José Goity, adelantó que en la primera reunión no habrá una oferta concreta debido a la dificultad de proyectar un porcentaje

Las negociaciones salariales del sector docente de la provincia dese inician este jueves con una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo y un sector de la dirigencia gremial adelantó que planteará que los salarios tengan un ajuste mensual de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), informaron voceros oficiales y gremiales.a los representantes de los gremios de maestros de escuelas públicas, técnicas y privadas con la idea de lograr un acuerdo que permita comenzar las clases el 26 de febrero y asíLas negociaciones se dan en un contexto complejo debido a que la aceleración de la inflación puso en guardia a los dirigentes gremiales, en tantoEn declaraciones a radio Aire de Santa Fe, el funcionario adelantó que será "una primera reunión en donde vamos a definir algunos criterios para charlar".porque es muy difícil proyectar con la incertidumbre económica y por la incertidumbre en cuanto a las capacidades de la provincia", indicó Goity.De todas formas,contexto en el que “los docentes no son la excepción”.En tanto, desde la(Amsafé), el gremio mayoritario, adelantaron que plantearán un incremento del 100% y la Delegación Rosario piensa en un ajuste mensual para no perder poder adquisitivo ante la inflación.En esa línea, el secretario gremial de Amsafé Rosario,, adelantó que de no implementarse "un mecanismo de ajuste mensual", los trabajadores van a "perder".En las paritarias del año anterior, los gremios pactaron con el Gobierno una cláusula automática que ajustaba los salarios de acuerdo a la evolución del IPC, no obstante lo cual Casiello aseguró que "Será anfitrión de la reunión de mañana el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, quien citó a los representantes de Amsafé, del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).