Adorni: "Va a llevar un tiempo salir de esta encerrona inflacionaria"

Foto: Nacho Sánchez

Foto: Nacho Sánchez

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo este miércoles que vieneny que llevará un tiempo salir de la inflación, debido a que el Gobierno anterior dejó "una bomba inflacionaria" y hay que "aceptar que las facturas siempre hay que pagarlas".debido al desastre que han dejado, una de las grandes bombas que ha dejado la política y el Gobierno anterior es la bomba inflacionaria que estamos tratando de resolver", dijo el portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno."Vamos a hacer todo lo posible para que ese tiempo sea lo más corto posible", destacó Adorni, y agregó: "Sabemos muy bien cómo terminar con la inflación"."Sabemos que es un proceso largo y el trabajo que estamos haciendo en materia de gasto público, de equilibrar las cuentas públicas y el saneamiento del patrimonio del Banco Central", agregó.Sostuvo que "nos ha tocado atravesar este triste proceso de reordenamiento de algunas cuestiones y lo estamos encarando de la manera que creemos que es correcta"., remarcó Adorni.Dijo que "todo está impactado por el gran atraso que había en casi todos los precios de la economía, como bien puede ser el combustible o el atraso en materia cambiaria y en infinidad de otros precios".Agregó que "el gran desastre que han hecho en Argentina con los precios relativos hace que cuando uno empieza a trabajar sobre la verdad y la realidad el impacto inflacionario de estas cuestiones mal hechas durante años tengan un impacto directo en precios, y esto indefectiblemente tenga un impacto en el poder adquisitivo de la gente"."Por desgracia, tenemos que aceptar que las facturas siempre hay que pagarlas, lo ha dicho el Presidente,, en algún momento alguien los paga", concluyó el portavoz presidencial.En otro orden, Adorni dijo que el Gobierno está llevando adelantela economía, por lo que en la reunión con la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se realizará este jueves "no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia"., dijo Adorni en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno.Consultado sobre si el Fondo pedirá un plan de estabilización, Adorni aseguró que "desde el 10 de diciembre estamos transitando un plan para estabilizar este horror que nos han dejado en la situación económica en la República Argentina".Dijo que, al tiempo que remarcó que "el Banco Central tiene un plan muy claro en materia monetaria"."El norte está demasiado claro como para tener algún tipo de punto de no encuentro con el Fondo Monetario", concluyó.En otro orden, el funcionario dijo que la reunión que mantuvo esta mañana el presidente Javier Milei con legisladores del bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) fue paraque se planteará en el Congreso nacional para abordar, entre otros temas, el tratamiento del DNU 70/23 y la llamada ley ómnibus.Adorni también mencionó que en el encuentro, que no había terminado cuando comenzó a brindar su habitual conferencia de prensa, iba a evaluarse laEl portavoz presidencial también destacó que entre los objetivos del gobierno de Milei se encuentra", entre ellas la imposibilidad de que un trabajador pueda elegir durante el primer año de empleo una obra social diferente a la de la rama gremial que rige en el rubro laboral en el cual se desempeña."Nos gustaría remarcar que en esta eliminación de privilegios de la casta, por ejemplo, uno es la libre elección de obras sociales, algo que tal vez para muchos pueda ser intrascendente, pero es importante que uno tenga la libertad de elegir apenas tiene un empleo en blanco para no quedar sujeto al sindicato de la actividad para la que trabaja", expresó.El funcionario opinó que una decisión como esa, que está incluida en el DNU 70/23 firmado por Milei a poco de comenzar su gestión, significa también "eliminar privilegios de lo que llamamos la casta sindical", dijo, aunqueEn la rueda de prensa, Adorni también dio un ejemplo de lo que es la ", y allí mencionó el caso de la estatal, que "venía gastando a un ritmo de 34 mil millones de pesos por año y hace 20 años que prácticamente no produce nada o no produce en los niveles óptimos"."Solo hace que 47 millones de argentinos tengan que afrontar el sueldo de un montón de empleados que trabajan en una empresa que no produce", consideró.Además, Adorni llamó "casta" a lo que denominó unaen materia de libertad aerocomercial, una medida que "lo único que hacía era proteger a Aerolíneas Argentinas y a determinado sectores sindicales en contra de los intereses de la gente, obligando a muchos a pagar más caro un pasaje que lo que debería haber abonado"."Estos también son privilegios de la casta, que la ley (ómnibus enviada por Milei al Congreso), el DNU y tantas otras cosas que seguramente vengan por delante en materia de decisión del presidente Milei estén o vayan en torno a terminar con este con este tipo de privilegios", indicó el portavoz presidencial.Adorni, por otra parte, dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno impulse una medida que promueva "la baja de la edad de imputabilidad" a los menores que cometan delitos.Ante una consulta de la prensa, el funcionario respondió que "a medida que se vaya avanzando en los temas más urgentes, empezaremos a anunciar cambios de otro tipo en lo que respecta a las penas", indicó.