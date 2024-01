Castellanos aseguró que buscan llevar el precio de la nafta a valores de importación

El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos.

Castellanos dijo que buscan llevar el precio de la nafta a valores de importación. Foto: Fernando Gens

Industriales pyme cuestionaron el impacto del último aumento

El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, afirmó este miércoles que, es decir a lo que cuesta a nivel internacional. Así lo manifestó al referirse al incremento de cerca de 27% que comenzó a regir desde la medianoche de este miércoles en las mayorías de las compañías, incluidas Axion, Shell y Puma, a excepción de YPF."Ya se había anunciado que iba a haber un incremento de importancia pero no sabíamos la fecha ni el porcentaje, con lo cual nos llamó la atención que fuera un porcentaje bastante alto", expresó esta Castellanos en declaraciones a radio La Red.En este sentido,"Pero esto ya ocurrió en diciembre y con el último aumento de ese mes desapareció ese atraso que había en el precio, y ahora apareció este otro aumento que tendrá que ver con algunas de las variables que manejan las refinerías, como tipo de cambio, valor del crudo", añadió Castellanos.Seguidamente,"Es lo que cuesta el combustible a nivel internacional; estaríamos encaminándonos hacia eso", ahondó., graficó que podría ser "1,80 o 1,70 de dólar, como está en España", lo cual consideró "una locura" porque en Argentina se traduciría en "$ 1.200 o $ 1.300 la nafta súper".Asimismo, sostuvo que "relacionar el precio de la nafta con el dólar parece tirado de los pelos porque cada país tiene su carga impositiva, costos de elaboración y algunos tienen que importar todo".Tras afirmar que no le encuentra sentido a ese cálculo, afirmó queTambién recordó que "en 2023, los combustibles subieron 260%".Por último, mencionó que "hay otro tema que no se habló mucho, que es el componente impositivo de los combustibles".Al respecto, explicó que "los impuestos que gravan los combustibles por Ley se tienen que ajustar cada tres meses, según el costo de vida, y eso no ocurre hace dos años, y en algún momento va a haber que recuperar ese valor de los impuestos".La fecha para ello, anticipó.Por su parte,, afirmó este miércoles que el último aumento de las petroleras sobre el precio de los combustibles significa “un problema muy grave” para todo el sector., Rosato sostuvo que el último aumento del 27 % que aplicaron las petroleras sobre los combustibles “sumado a un total que hace el 76 por ciento en un mes”, significa para todo el sector productivo “un problema muy grave”.En esa línea,Por otro lado, consideró que la decisión de aumentar los combustibles generará “variables de precios que es muy difícil de comprender”, además de “especulación” y todo lo que conllevan “estos aumentos permanentes que estamos teniendo”.“Creemos que esto hay que hacerlo en forma parcial, consensuada y donde tiene que haber un techo para los aumentos, dado que se va a afectar sustancialmente al sector productivo”, agregó el titular de IPA.