Jaldo advirtió que la "Ley ómnibus" perjudicará la actividad azucarera

El gobernador Jaldo y el presidente del Centro Azucarero Argentino, expresaron su preocupación por las consecuencias de la "Ley ómnibus" para la industria. Foto: X @OsvaldoJaldo

Elconsideró que el proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" del Gobierno, ya que“La preocupación no solo es de Tucumán, que es el principal productor de caña de azúcar, sino también de los gobiernos de Salta y Jujuy” señaló Jaldo este miércoles en declaraciones a los medios locales.El gobernador mantuvo este martes una reunión con el ministro de Economía y Producción de la provincia, Daniel Abad y con Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), quien le transmitió preocupación sobre las modificaciones que sufrirá el sector azucarero, a partir del proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que el Gobierno nacional presentó ante el Congreso.El mandatario provincial explicó que, dentro de esa iniciativa “se incluyeron seis artículos que lesionan gravemente a la actividad azucarera, como es el levantamiento de aranceles para poder importar, que permite ingresar azúcar de otro país, algo que no sucedía con la normativa actual”.Y añadió, que se impulsan en el proyecto la modificación deJaldo se mostró esperanzado en que estos aspectos contenidos en el proyecto se modifiquen, y recordó que en un primer momento el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -que propone la desregulación de la economía- tenía disposiciones riesgosas para la actividad citrícola que corrigieron."Aspiramos a que estos artículos sean modificados porque corremos un serio riesgo en la producción de la caña de azúcar.”, agregó el mandatario.Por su parte,, que significa una protección para el consumidor y la producción en cuanto a la importación de azúcar".Además, indicó que “la iniciativa del Ejecutivo Nacional plantea una modificación sustancial para la ley de biocombustible que desnaturaliza el sistema actual de abastecimiento de producción de bioetanol, la cual tiene una vigencia hasta el año 2030".El representante de la CAA analizó, que el proyecto de Ley llevaría a "un cambio radical porque modifica la seguridad jurídica donde se realiza el abastecimiento, abre la importación de etanol de países que tienen sus esquemas de inversión y subsidios de fomento a un mercado libre”.Y continúo “nosotros tenemos un mercado que demanda etanol donde el 95% lo tienen tres empresas petroleras y lo que producimos 20 empresas entre maíz y caña de azúcar"., ya que de todos los ingresos brutos el etanol significó el 29% de la zafra última, y no es un dato marginal, por lo tanto, si prospera la ley es un daño a la línea de flotación de la actividad", sostuvo Freijoó.“Hay que ir hacia adelante y no retroceder en el gran potencial que tiene Argentina en la producción de etanol, tanto de caña de azúcar como de maíz", consideró.Por último, le solicitó al gobernador tucumano compartir la contrapropuesta elaborada por el sector, "con los representantes tucumanos en el Congreso de la Nación y con las demás provincias que producen etanol, tanto de maíz como de caña de azúcar".