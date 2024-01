Diputados define comisiones clave, mientras en el Senado arrancará debate por Boleta Única

Definen presidencias de comisiones que tratarán la "Ley ómnibus" presentada por el Gobierno.

Victoria Villarruel, presidenta del Senado.

Lainiciará el próximo jueves la conformación de las cuatro comisiones clave que analizarán la ley ómnibus, mientras el Senado comenzará este miércoles, en un plenario de comisiones, el tratamiento del proyecto de, que ya cuenta con media sanción de laEn las próximas horas se formalizará la citación para el jueves de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (12.30), Asuntos Constitucionales (13.30), Legislación General (14.30), Relaciones Exteriores (15.30) y Juicio Político (16.30), las cuatro primeras para análisis de los 11 proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias, y la última por su condición estratégica desde el punto de vista política.Si bien fuentes de labaja anticiparon este cronograma, evitaron referirse a la cantidad de representantes que cada espacio político tendrá en la mismas, lo que puede llegar a generar algún tipo de controversia en jornada del jueves.Se da por descontado que las cinco comisiones estarán encabezadas por legisladores oficialistas o aliados, aunque no se confirmaron los nombres y fuentes parlamentarias coinciden en que Asuntos Constitucionales estaría a cargo de(LLA-Santa Fe); Presupuesto y Hacienda por el economista(Avanza Libertad); Relaciones Exteriores en manos del legislador del PRO, y Legislación General, por(LLA-Córdoba).El retraso en la definición de las comisiones hizo bajar las expectativas de algunos diputados de LLA que tenían la idea de que esta misma semana se pudiera convocar a un plenario para recibir a funcionarios del Gobierno con el objetivo de que expongan los alcances de los puntos más importantes de la ley enviada por el Gobierno dela semana pasada.De hecho, las fuentes estiman que tras varias semanas de debate el proyecto puede llegar a discutirse en el recinto en una sesión que el oficialismo aspira a convocar para el 25 de enero próximo.A la vez, afirmaron que es probable que el debate por elque tiene que ser tratado por la comisión bicameral de Trámite Parlamentario, que aún no se conformó en su totalidad, podría ser abordado recién en marzo.En ese sentido, los portavoces no descartaron que durante el proceso de sesiones extraordinarias que concluye el 31 de enero el Poder Ejecutivo envíe otra serie de leyes, aunque no confirmaron que se pueda llegar con los tiempos a debatir antes del inicio de las ordinarias que comienzan el 1º de marzo o bien se resuelva extender el plazo de extraordinarias durante febrero.En cuanto al análisis de los puntos incluidos en la ley ómnibus, en la tarde de hoy la ministra de Capital Humano,, expuso ante los diputados de LLA, junto a los funcionarios que integran su área.Por su parte, en el Senado, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales debatirán el proyecto deque ya fue aprobado a mediados de 2022 por Diputados.En tanto, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda avanzarán con la discusión de varios tratados internacionales firmados durante el gobierno deLa semana pasada, Libertad Avanza y los bloques no kirchneristas designaron a los legisladores que integrarán las comisiones que trabajarán durante el período de sesiones extraordinarias, en tanto que Unión por la Patria (UxP) recién lo hizo hoy, por lo que la vicepresidentafirmó el Decreto Presidencial Parlamentario (DPP) 1/24 incorporando a esos legisladores.El viernes,había promulgado los DPP 46/23 y 47/23, confirmando que el oficialismo y los demás bloques no kirchneristas tendrán la mayoría en cada una de las ocho comisiones informadas.Entonces, el UxP había decidido no enviar el listado de sus integrantes por considerar que, por ser la primera minoría parlamentaria, debería otorgársele la mayoría.Pero la bancada encabezada pordecidió enviar el listado de sus representantes para las comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Relaciones Exteriores, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales.Ya habían presentado a quienes tomarán parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en la que ocuparán tres de los ocho lugares que le corresponde al Senado.La decisión de entregar 10 sobre 17 y 11 sobre 19 integrantes de cada comisión al no kirchnerismo fue tomada por el pleno en la sesión del 13 de diciembre y respaldada por una mayoría de 39 votos contra 29 del UxP.La intención del oficialismo es constituir, al menos, cuatro de los siete organismos mañana para poder sesionar el miércoles 10 o el jueves 11 de enero.Para presidir Acuerdos será elegida la porteña(PRO); para Legislación General, el oficialista puntano, y para Asuntos Administrativos y Municipales, el radical pampeano