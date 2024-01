Washington rechazó la "retórica irresponsable" de los ministros israelíes

Matthew Miller criticó a los funcionarios israelíes que piden la emigración de los palestinos. Foto: Archivo

Ben Gvir es uno de los ministros que pidió reasentamiento de los palestinos. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos expresó este martes su rechazo a la “retórica incendiaria e irresponsable” de ministros de Israel que instaron a los colonos judíos a regresar a Gaza, una vez que termine la guerra contra Hamas, y a los palestinos del enclave a emigrar, a la vez que reclamaron a los funcionarios que frenen ese tipo de expresiones “inmediatamente”.señaló un comunicado del vocero del Departamento de Estado,, advirtió Miller.Subrayó además que los funcionarios de Washington fueron “claros, consistentes e inequívocos en queexpresó, según las agencias de noticias AFP y Europa Press.El lunes, el ministro de Seguridad israelí,En 2005, Israel retiró unilateralmente sus últimas tropas y colonos de Gaza, lo que terminó con una presencia que comenzó en 1967, aunque igual mantuvo el control sobre las fronteras del territorio.desde que estalló el enfrentamiento, el 7 de octubre, después de una incursión de Hamas sobre territorio israelí.Pero"Es una oportunidad para desarrollarseñaló en una reunión de su partido ultranacionalista.TambiénLa guerra estalló después de un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás el primer sábado de octubre, que dejó alrededor de 1.200 muertos y 240 rehenes, entre ellos varios argentinos.En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, y lanzó una ofensiva que,"El Gobierno de Israel, incluido el primer ministro (Benjamin Netanyahu), nos han dicho repetida y sistemáticamente que tales declaraciones no reflejan la política del Gobierno israelí. Deberían parar inmediatamente", manifestó Miller en el texto del Departamento de Estado.Pero Gvir no sólo no aceptó el pedido, sino que hasta retrucó en su cuenta de la red X (antes Twitter):"Estados Unidos es nuestro mejor amigo, pero antes que nada haremos lo mejor para el Estado de Israel: la migración de cientos de miles de personas desde Gaza permitirá a los residentes del enclave regresar a casa y vivir con seguridad", insistió.