Vaca Muerta cerró 2023 con récord de actividad y proyectan un desempeño mayor para 2024

La actividad productiva en la formación dealcanzó en 2023 unas 14.722 fracturas, unaque significó un incremento de 17,6% respecto al año anterior, al tiempo que se proyectó para este año que la cantidad de fracturas crecería "de manera exponencial" a 18.000 etapas.Así se desprende del informe realizado por, en el cual se precisó que en diciembre se realizaron 1.125 fracturas, con una caída de 13%, respecto al desempeño alcanzado en diciembre de 2022 y una mejora de 9% respecto a noviembre pasado.De esta manera, ladel año se registró en septiembre cuando las operadoras realizaron 1.398 etapas de fractura, el mejor desempeño desde agosto de 2022 cuando se realizaron 1.379 etapas.De a cuerdo al informe, en diciembre se concretaron 1.125 etapas de fractura, que fueron desarrolladas porcon 371 etapas de fractura, con la particularidad de que la empresa también desarrolló tareas en otras provincias.Se trata de las áreas no convencionales deen el límite sur de la provincia dedonde concretó 25 fracturas, y otro tanto se espera que en los próximos meses realice en la formación Palermo Aike en Santa Cruz, junto a su socia CGC.El resto de las operadoras activas en diciembre fueron TotalEnergies (171 etapas), Tecpetrol (165), Pan American Energy (162), Shell (92), Pampa Energía (92) y Capex (72).Con el nivel de actividad previsto para el presente año,proyectó que se podrán alcanzar las 18.000 etapas.Enel termómetro de la actividad de los yacimientos no convencionales y la métrica comercial se da en términos de etapas de fractura, y no en cantidad de pozos o equipos de perforación activos, como suele suceder en el caso de yacimientos convencionales.Asimismo, con el paso del tiempo las etapas de fractura se han transformado en una forma de medir de manera precisa la actividad económica del sector, tanto de manera directa como indirecta, utilizada tanto por sector privado como también por el sector público.Vaca Muerta es una formación geológica de shale (produce hidrocarburos de gran importancia) situado en la cuenca en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.​ La extensión del yacimiento es de 30 000 kilómetros cuadrados.La formación tiene entre 60 y 520 metros de espesor, lo que permite en algunos casos el uso de perforación vertical, con lo que se reduce significativamente los costos de extracción y mejora la viabilidad económica para la extracción de estos recursos.