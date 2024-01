Moreau: "El Congreso es la última trinchera que tiene la sociedad para defenderse"

"El Congreso está siendo atacado, acosado, y se busca desprestigiarlo deliberadamente" plantea Moreau.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau afirmó este martes que el "Congreso es la última trinchera que tiene la sociedad para defenderse a sí misma" frente al Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) de desregulación económica y la ley 'ómnibus' presentados por el presidente Javier Milei, a quien acusó de pretender "imponer un Estado de excepción" con esas medidas."Yo no tengo ninguna duda que el Congreso es la última trinchera que tiene la sociedad para defenderse a sí misma. Por eso, el Congreso está siendo atacado, acosado, y se lo intenta desprestigiar deliberadamente", dijo Moreau por radio AM 530.Moreau criticó que Milei con el "gesto simbólico" de dar su primer discurso "de espaldas al Congreso" el día de la asunción intentó "minimizar el papel" del Poder Legislativo."Continuó con el intento de desprestigiarlo aún más, sugiriendo que hay legisladores que le piden coimas para votar el DNU o la llamada ley 'ómnibus'", agregó.Añadió que con ambas medidas el Gobierno "pretende imponer un Estado de excepción, al pulverizar todas las reglas del juego que están contenidas en la república y en la división de poderes para imponer determinadas decisiones".Sobre el DNU, consideró que es "absolutamente inconstitucional" porque "no reúne las condiciones ni los requisitos mínimos que debe tener un decreto de necesidad urgencia" debido a que "modifica artículos de la Constitución y de los códigos de fondo".Moreau reclamó que "tanto el DNU y la ley 'ómnibus' pretenden delegaciones de las facultades" que tienen "los legisladores hacia el presidente de manera brutal y descarada" y que implica "la concentración del poder público" en Milei."En la práctica lo que está pidiendo es que durante cuatro años el Congreso no funcione o lo haga discutiendo cuestiones banales o superficiales", cuestionó. Y evaluó que "el destino final" del DNU es su "rechazo en la Justicia" y destacó que también tendría la misma resolución "en el Congreso si habría que votarlo por sí o por no".