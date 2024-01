La red social X perdió más del 70% de su valor durante la era Elon Musk

Foto: 123 RF.

La red social X (ex Twitter) perdió más del 71% de su valor desde que fue adquirida por Elon Musk en octubre de 2022, sostuvo el medio inglés The Guardian en base a un relevamiento del fondo Fidelity.De acuerdo a lo publicado por The Guardian, Fidelity -que posee una participación en X Holdings- reveló que el valor de sus acciones cayeron un 71,5% desde la compra concretada por el hombre más rico del mundo, según la medición de Forbes.Musk adquirió Twitter por u$s 44.000 millones en octubre de 2022 y cambió el nombre de la plataforma a X en julio de 2023.En ese marco, siguiendo la estimación de Fidelity,El número de usuarios mensuales de Xen un contexto signado por el aumento de los discursos de odio en esa red social, consignó The Guardian.Desde octubre de 2022, "X ha recortado al menos el 50% del personal y ha reducido la moderación. Y en septiembre, la Unión Europea emitió una advertencia a Musk después de descubrir que Xde todas las grandes plataformas de redes sociales", detalló el medio inglés.. Cuando se hizo de Twitter, dijo que estaba comprando la empresa "para intentar ayudar a la humanidad".Desde la adquisición, el dueño de Tesla ha reincorporado a varias personas previamente excluidas de la plataforma, incluido el ex presidente Donald Trump y el teórico de la conspiración Alex Jones.