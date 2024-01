Un tribunal ordenó que asuma el vice en lugar del detenido gobernador Camacho

Justicia ordena que asuma el vice de Camacho.

El vicegobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián, debe asumir como gobernador de inmediato, en lugar del detenido mandatario Luis Fernando Camacho, preso desde hace poco más de un año por su presunto rol en la destitución de Evo Morales de la presidencia en 2019, de acuerdo con un fallo judicial difundido este martes.



La decisión de que asuma Aguilera Cirbián fue del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que confirmó una resolución anterior del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que otorgaba una tutela en ese sentido solicitada por un grupo de asambleístas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).



Ese pedido del oficialismo apuntaba al cumplimiento de los artículos 286.I de la Constitución Política del Estado, 25.1 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y 10.1 de la Ley Departamental 284 de Santa Cruz. Los tres artículos establecen que, en caso de impedimento del gobernador, el vicegobernador debe asumir de inmediato la suplencia temporal.



En la sentencia, recogida en el sitio del diario El Deber, el TCP ordenó al titular de la Asamblea Legislativa cruceña, Zvonko Matkovic, y al vicegobernador que promuevan la suplencia temporal de Camacho.



Camacho está preso hace un año por su presunta participación en el golpe a Evo Morales.

Desde el equipo de Comunicación de Aguilera Cirbián, sin embargo, señalaron a El Deber que el vicegobernador no fue notificado oficialmente sobre el fallo.



“Yo no soy un títere ni del MAS ni de Creemos. Estoy aquí para cumplir con el Estatuto Autonómico, con las competencias del despacho de la vicegobernación, que es lo que necesita la población”, afirmó el funcionario al canal DTV.



Camacho fue detenido preventivamente en diciembre de 2022 dentro del llamado caso Golpe de Estado I, y su caso está en pleno proceso, pero desde entonces ejerce funciones desde su encierro en el penal de Chonchocoro, en La Paz.



Su abogado, Martín Camacho, dijo que no podía pronunciarse sobre el tema hasta conocer toda la sentencia, pero remarcó que su defendido sigue siendo el gobernador de Santa Cruz y que el fallo únicamente se refiere a una "suplencia temporal" y no a una pérdida de mandato.



“Mientras no conozcamos la sentencia en su totalidad, no podemos verter una opinión que sea correcta jurídicamente y sería solamente una interpretación subjetiva. Mientras no seamos notificados con esta sentencia, yo difícilmente pueda tener una opinión correcta”, señaló.