El Senado constituye comisiones y debatirá el proyecto de Boleta Única de Papel

Foto: Pepe Mateos.

Este martes la bancada encabezada por José Mayans decidió enviar el listado de sus representantes para las comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Relaciones Exteriores, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales

Foto: Pepe Mateos.

La intención del oficialismo es constituir, al menos, cuatro de los siete organismos este miércoles para poder sesionar el póximo 10 u 11 de enero

En los Decretos Parlamentarios firmados el viernes, Villarruel también designó a los integrantes de las Comisiones de Acuerdos (que deberán estudiar los pliegos de los embajadores designados por el actual gobierno), Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores debatirán este miércoles el proyecto de Ley de Boleta Única de Papel (BUP) que ya fue aprobado a mediados de 2022 por Diputados; en tanto que las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda avanzarán con la discusión de varios tratados internacionales firmados durante el gobierno de Mauricio Macri.La semana pasada, Libertad Avanza (LLA) y los bloques no kirchneristas designaron a los legisladores que integrarán las comisiones que trabajarán durante el Período Extraordinario de Sesiones convocado por el Poder Ejecutivo Nacional, en tanto que el Frente de Todos (FdT) recién lo hizo este martes, por lo que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, firmó el Decreto Presidencial Parlamentario (DPP) 1/24 incorporando a los esos legisladores.El viernes, Villarruel había promulgado los DPP 46/23 y 47/23, confirmando que el oficialismo y los demás bloques no kirchneristas tendrán la mayoría en cada una de las ocho comisiones informadas.Entonces, el FdT había decidido no enviar el listado de sus integrantes por considerar que, por ser la primera minoría parlamentaria, debería otorgársele la mayoría.Pero este martes la bancada encabezada por José Mayans decidió enviar el listado de sus representantes para las comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Relaciones Exteriores, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales.Ya habían presentado a quienes tomarán parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia, en la que ocuparán tres de los ocho lugares que le corresponde al Senado.La decisión de entregar 10 sobre 17 y 11 sobre 19 integrantes de cada comisión al no kirchnerismo fue tomada por el pleno en la sesión del 13 de diciembre y respaldada por una mayoría de 39 votos contra 29 del FdT.De ese modo, el listado de los integrantes de las comisiones cuenta con representantes de La Libertad Avanza, el radicalismo, PRO, el peronismo disidente, de algunos bloques provinciales y, finalmente, del Frente de Todos que, si no designaba a los suyos, no podría debatir ni firmar dictamen de los proyectos de ley que se pongan a discusión.La intención del oficialismo es constituir, al menos, cuatro de los siete organismos este miércoles para poder sesionar el póximo 10 u 11 de enero.Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda se reunirán desde las dos de la tarde para evaluar la viabilidad de los convenios económicos internacionales firmados por el gobierno de Mauricio Macri con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía para evitar la llamada "doble imposición en materia de tributos sobre la renta y prevenir la evasión", que fueron enviados al Congreso para su ratificación y que el gobierno de Alberto Fernández mantuvo cajoneados.Los oficialistas Francisco Paoltroni y Ezequiel Atauche encabezarán las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda, respectivamente.Luego, a las 17, se reunirá el plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para debatir los detalles del proyecto de Ley de Boleta Única de Papel (BUP) que ya fue sancionado por Diputados y permanece guardado en el Senado desde mediados de 2022.Para la presidencia de esas comisiones se designará al peronista entrerriano Edgardo Kueider (Asuntos Constitucionales) y al mileísta riojano Juan Carlos Pagotto (Justicia).En los Decretos Parlamentarios firmados el viernes, Villarruel también designó a los integrantes de las Comisiones de Acuerdos (que deberán estudiar los pliegos de los embajadores designados por el actual gobierno), Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales.Para presidir Acuerdos será elegida la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO); para Legislación General, el oficialista puntano Bartolomé Abdala; y para Asuntos Administrativos y Municipales, el radical pampeano Daniel Kroneberger.