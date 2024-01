"El precio de la carne no está de acuerdo al poder adquisitivo" de los argentinos

El precio de la carne "no está de acuerdo al poder adquisitivo" de los consumidores y si se adecuase al valor internacional, el kilo se situaría por "arriba de $ 20.000", afirmó este martes, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la ciudad de Buenos Aires (CABA)."La suba ha sido muy importante,", manifestó Williams en declaraciones a El Destape Radio.Consultado sobre los precios internacionales y cómo incidiría ello en el mercado local, Williams señaló queEso se debe a que "el precio internacional es en dólares" y a que, agregó.La industria frigorífica ya puede volver a exportar los denominados "cortes preferidos frescos, enfriados o congelados" que estaban vedados para su despacho al exterior por el Decreto 911/2021, que prohibía los embarques de los cortes parrilleros Con la expiración de ese decreto, las exportaciones de esos cortes quedarían habilitadas, sobre lo cual Williams afirmó que "había escuchado que iban a quedar libres las exportaciones totales, pero no esos cortes".Consideró que, y advirtió que "si tocan la exportación general, va a exportarse más o libremente e indudablemente no vamos a comer más carne por mucho tiempo".Seguidamente, habló en la misma emisora Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), quien sostuvo que "la carne no es el producto que más aumentó en el año 2023", ya que "estuvo 10 meses sin modificar su precio".En este sentido, afirmó queConsultado sobre si hubo una duplicación del precio, dijo que es "transitoriamente", y explicó que "en la semana previa a la asunción de Javier Milei, las expectativas que había desde lo político hicieron que el productor ganadero, previendo que su animal valiera el doble la semana siguiente, no envió hacienda al mercado"."Entonces,", puntualizó Schiariti.A continuación, remarcó queAdemás, comentó que "la industria de la carne va a estar complicada no por una mala decisión del gobierno anterior ni de éste, sino por la sequía, que está generando la disminución de la producción".Enfatizó en "la falta de alimento en la época de reproducción", tras lo cual precisó que "los datos que se hicieron por octubre o noviembre nos marcan que vamos a tener en 2024 entre 1.200.000 o 1.500.000 terneros menos".A ello se suman "cuatro meses de liquidación de hembras: se faenó el 48% o 49% de hembras cuatro meses seguidos porque el productor no podía mantenerlas en el campo"., manifestó.En esta línea, completó: "Al aumentar la producción vamos a poder aumentar la exportación y va a quedar más carne en el mercado interno a precios razonables".