El Bitcoin superó los US$ 45.000 por primera vez en casi dos años

El, la criptomoneda más utilizada en el mundo, superó los US$ 45.000 por primera vez en casi dos años, a causa del optimismo por la posible aprobación por parte de la(SEC) de los primeras fondos cotizados en bolsa (ETF) indexados en criptomonedas.Este mediodía cotizaba a alrededor de US$ 45.100 según el portal, con una suba de casi 5,3% en las últimas 24 horas y de 16% en los últimos 30 días.En la madrugada de este martes llegó incluso a un pico de US$ 45.877, el valor más alto desde abril de 2022.El apetito de los inversores por el Bitcoin se centra en la cuestión regulatoria., uno de ellos, tramitado por, lo cual podría potenciar el interés entre inversores institucionales de mayor tamaño.“Hay un miedo de algunos ´traders´ de quedarse afuera de la aprobación y comenzaron a comprar el 1 de enero, la primera cosa que hicieron desde el año nuevo”, manifestó Hayden Hughes, cofundador de la plataforma cripto Alpha Impact a la agencia Bloomberg., ya que además del optimismo que impera por los ETF, hay una expectativa puesta por el proceso de “halving” (reducción a la mitad) en la plataforma del Bitcoin que se dará en abrilSe trata del evento programado en el protocolo que se realiza aproximadamente cada cuatro años, y que reduce a la mitad la cantidad de nuevos bitcoins que los mineros reciben por verificar las transacciones.Este proceso, al reducir y limitar la oferta de nuevas monedas, genera un incentivo a que suban los precios si la demanda se mantiene constante o si sube.: El último de ellos fue en noviembre de 2021 cuando llegó a un pico cercano a los US$ 69.000.Tras ese récord,y mediante la cual llegó a un piso de casi US$ 15.000.luego de llevarlas de niveles cercanos a cero en marzo de 2022 al 5,25% actual, lo cual afectó el atractivo del mercado cripto.La entidad monetaria proyecta recortar las tasas este año en tres oportunidades, según sus últimas proyecciones.