El Gobierno recibirá al FMI para “renegociar el acuerdo virtualmente caído”

Para Adorni, el Gobierno "no produjo bajas" en el Estado sino que "no renovó contratos"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno nacional no produjo "bajas" de personal en el Estado sino que decidió "no renovar" los contratos de los trabajadores que ingresaron a la administración pública en 2023.



"No fueron bajas. Fueron no renovaciones de contratados que tenían alta en 2023 y vencían a fin de año", apuntó Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, y ante la consulta de Télam.



Consultado sobre el programa electoral de La Libertad Avanza (LLA), que proponía "achicar el Estado por medio de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios", el vocero presidencial aseguró que "todo lo que ha plasmado el presidente Javier Milei en sus propuestas se va a cumplir al pie de la letra".



"Absolutamente todo se va a cumplir. Tengan un poco de paciencia que todos los temas van a ser abordados como se prometió en campaña. El Presidente asumió para hacer lo que dijo que haría y no se movió en su postura", remarcó el vocero.



Una semana atrás, el Gobierno publicó el decreto 84/2023, por el cual se dispuso la no renovación de los contratos que habían sido firmados en 2023.



"Establécese que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 no serán renovadas", se indicaba en el artículo 1 de esa norma.



Asimismo, el artículo 2 prevé excepciones a las siguientes contrataciones: Las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.