Nadal venció a Thiem, en un convincente regreso tras un año de inactividad

El español(672 en el ranking de la ATP) venció hoy al austríaco Dominique Thiem (98) por 7-5 y 6-1 en primera ronda del ATP 250 de Brisbane, en su regreso como singlista tras un año de inactividad por una lesión en la cadera que le demandó dos operaciones.Nadal, quien el pasado sábado había perdido con su compatriota Marc López en dobles, mostró en tierra australiana una sólida actuación ante un complicado y talentoso rival como Thiem, quien pretende volver a su nivel tras superar una lesión en la muñeca.El mallorquín -dey ganador de-, en los 89 minutos que duró el partido mostró una solvencia que hace que no se note susin disputar un partido individual, luciéndose en la cancha del Pat Rafter Arena del Queensland Tennis Centre."Es un día muy emocionante para mí por todo lo que he pasado. Me siento muy feliz. Todo ha salido bien. Han sido muchas cosas. Estoy agradecido por todo", dijo "Rafa" Nadal tras el partido.En segunda ronda, el tenista español jugará ante el local Jason Kubler (102), quien eliminó al ruso Aslan Karatsev por 6-4, 6-7 (4-7) y retiro.Nadal plasmó en la cancha un buen juego, especialmente en el saque, que no cedió en ningún momento y nunca estuvo amenazado por Thiem, contra el que jugó en 17 ocasiones con 10 victorias del español., detrás de el serbio Novak Djokovic con 1.089; estadounidense Jimmy Connors con 1.274; y el suizo Roger Federer con 1.521.