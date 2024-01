Katopodis: el Gobierno de Milei agravó "todos los problemas que tenía el país"

Foto: Diego Levy

Hoy en la Costa ya estamos viendo la primera foto de una economía que se frena y tenemos una industria preocupada porque vuelva el festival de importaciones.



Había problemas en la Argentina, pero no era este el camino para resolver. La crisis no la tienen que pagar ni los… pic.twitter.com/ZgNCF58Mo6 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) December 30, 2023

El ministro de Infraestructura y Servicio Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, aseguró este martes que "gobernar todos los días es resolver", pero evalúo que la administración que encabeza Javier Milei agravó "todos los problemas que tenía el país"."Parece que desde el primer día, el Gobierno está buscando lograr un estado de mucha desesperación para avanzar con medidas. Quieren plantear que no hay otra salida. Gobernar es resolver todos los días algún problema, pero esta gestión desde que asumió empeoró todo lo malo que nos pasaba", apuntó Katopodis en declaraciones a Radio Splendid.En ese sentido, el funcionario bonaerense afirmó que, y consideró que el Gobierno "no debería destruir las cosas importantes que se lograron durante la administración del expresidente Alberto Fernández.Para Katopodis, Milei usa "una narrativa que se probó muchas veces", y sostuvo que"Los argentinos necesitamos serenarnos, cuidar lo que tenemos y encarar lo que viene. Eso es lo que no está pasando. Hay un Gobierno que nos viene a plantear la Ley del más fuerte. Ninguna gestión tiene carta blanca. Se deben dar explicaciones, negociar y buscar acuerdos. Hay que entender que Argentina saldrá adelante en la medida de que no subestimen la paciencia de nuestra gente", puntualizó.