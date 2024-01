Maturano dijo que los gremios "no van a permitir" que se avance sobre los derechos laborales

Maturano confirmó el paro del 24 de enero y detalló que abarca "12 horas de paro y movilización".

El titular del gremio de conductores de trenes, aseguró que los sindicatos "no van a permitir" que se avance sobre los derechos de los trabajadores, al referirse al(DNU) impulsado por el presidente, que busca desregular la economía, y respaldó la realización de un paro general con movilización dispuesto por lapara el próximo 24 de enero."Hay modificaciones laborales que no vamos a permitir, como son las de quitar las indemnizaciones o extender el periodo de prueba de tres a ocho meses. Tampoco avalaremos el congelamiento de salarios en este contexto de inflación", afirmó Maturano en declaraciones a CNN Radio.En este punto,"Ya recurrimos a la justicia y el 24 recurriremos al Congreso, donde movilizaremos contra el DNU. La CGT empieza este plan de lucha debido a las medidas que toma el Gobierno. No se le planteó un paro al gobierno de Alberto Fernández por que no estuvo contra los derechos de los trabajadores. Es simple", fundamentó.Maturano reconoció además que en materia inflacionaria, los ingresos de los trabajadores "iban por detrás" de las subas de precios, pero"La inflación va a seguir en los próximos meses y encima ahora se lleva los derechos de los trabajadores con la reducción de las indemnizaciones y las desregulaciones que se proponen en el DNU. El tiempo a prueba que lo van a extender a ocho meses en vez de tres. En marzo, cuando los trabajadores deban llevar sus hijos al colegio, se verá qué hacen los trabajadores".En tanto,en una jornada en la cual "seguramente el transporte va a funcionar porque tiene que ayudar a movilizar", añadió.Por otra parte, consultado sobre si aceptarían un estatuto como el de la UOCRA en materia de indemnización ( donde existe un fondo específico sobre jornadas sin actividad), Maturano respondió que en el sector de la construcción "se trabaja por temporadas"."Ese fondo se pone en marcha cuando se terminan las obras, no se puede equiparar con una indemnización. Se trata de un fideicomiso. Son situaciones distintas. Algunas cosas que se hacen en el caso de la Uocra pueden ser para algunos sindicatos, pero para otros no", fundamentó el titular de La Fraternidad".