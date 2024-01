Pichetto consideró que el paro de la CGT "es una medida que no tiene lógica"

"El proyecto tuvo varios autores. Se hizo todo como un corte y pegue”, remarcó Pichetto. Foto: Maximiliano Luna.

Mónica Fein: "Siempre hemos tenido una actitud de debatir y oponernos a aquellas cosas que se llevan por delante al Congreso".

Fein llamó a discutir en el Congreso cada uno de los puntos La diputada nacional santafesina Mónica Fein (Hacemos Coalición Federal) llamó a dar una discusión particular sobre cada uno uno de los aspectos contenidos en el proyecto de Ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" que el presidente Javier Milei presentó ante el Congreso, y cuestionó que con esa iniciativa se pretenda que el Poder Legislativo delegue "prácticamente sus atribuciones" al Ejecutivo.



"Siempre hemos tenido una actitud de debatir y oponernos a aquellas cosas que se llevan por delante al Congreso. Esta 'Ley ómnibus' prácticamente intenta que le deleguemos todas nuestras atribuciones como legisladores al Ejecutivo", sostuvo Fein sobre este proyecto, en declaraciones a la radio online Futurock.



Además, la legisladora sostuvo que "para nada" ya se encuentra consensuado el acompañamiento al proyecto por parte de su bloque, y llamó a discutir en el Congreso "ley por ley".



"Es un bloque diverso con distintas miradas pero con algo común, que es defender la institucionalidad. Es decir, el funcionamiento del Parlamento y una mirada del federalismo", apuntó Fein.



Asimismo, recordó que el proyecto "va desde temas muy puntales cómo la modificación de la ley de salud mental a temas muy generales de economía, electoral y penal".



"Veremos ley por ley y nos llevará un tiempo aportar nuestras miradas a las discusiones", subrayó y añadió que el Parlamento "debe funcionar en enero y febrero".



"Desconozco por qué el Ejecutivo llamó al 31 de enero. El espíritu de la ley va en contra del espíritu del socialismo. Tiene una desregulación total, una idea de mercado y falta de solidaridad y humanidad en la construcción de sociedad que por supuesto no coincidimos", remarcó.



Asimismo, sostuvo que "es incorrecto creer que la ley ómnibus es como el DNU" y afirmó que no van a darle "un cheque en blanco" al Gobierno.



"Aceptar que un DNU nos reemplaza es prácticamente pensar que no tenemos razón de ser. El DNU es un atropello a la división de poderes y tenemos que rechazarlo y discutir su contenido", completó sobre el decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica también presentado por el Gobierno.

Santoro: "Milei desprecia a la política y no ha logrado alianzas estables con personas que sean del sistema político". Foto: Leo Vaca.

Santoro: "Espero que el límite a Milei no lo ponga la Corte, sino la sociedad" El diputado nacional Leandro Santoro (UxP) dijo tener expectativas en que la sociedad le ponga límites al presidente, Javier Milei, en vez de que lo haga la Corte Suprema, y consideró que desde el Gobierno esperan lograr "consensos" en el Congreso para la aprobación del DNU pero afirmó: "estoy seguro que no los tienen".



"Si Milei se zarpa, la Corte (Suprema de Justicia) va a tener que jugar un papel. Entiendo que la justicia argentina es conservadora, pero lo que uno esta viendo cómo insinuación en el poder Ejecutivo es tan grave que, aunque conocida en el espíritu de lo que se quiere hacer, van a tener que poner un limite", señaló el legislador y excandidato a jefe de Gobierno porteño.



De todos modos, expresó su deseo de que "el límite no lo ponga la Corte, sino que se lo ponga la sociedad", según aseveró en declaraciones a radio Perfil. Agregó que "se ve mucha improvisación" en el gobierno de Milei, y "una falta de gestión política" en todos los niveles de la actual administración.



"Probablemente quieran generar la expectativa de que pueden lograr los consensos en el Congreso. Para el DNU, estoy seguro que no los tienen, porque es un paquete cerrado. En cuanto a la "ley ómnibus, supongo que se abrirán los debates en las comisiones y se hará un análisis sobre cada cuestión en particular", sostuvo Santoro.



En ese sentido, el legislador añadió que no sabe "si el Presidente va a lograr darle gobernabilidad y seriedad a su proyecto" de gobierno, y advirtió que "la libertad irrestricta va, en definitiva, hacia una libertad en la cual se imponen los más fuertes".



"Uno de los graves problemas de Milei es que desprecia a la política y no ha logrado alianzas estables con personas que sean del sistema político. La alianza con (el expresidente Mauricio) Macri tampoco logró estabilizar su propuesta", apuntó.



En tanto, Santoro consideró que existe "irresponsabilidad en los que conducen" , alertó sobre las consecuencias que pueden llegar a tener las medidas que tomen y remarcó la importancia de la racionalidad y la "política profesional".



"A Milei lo veo mucho más infantil que otros partidos de ultraderecha. Mas extremista y fanático", aseguró y añadió que la solución del gobierno nacional "es extrema".



"Poner una desregulación total es mas dañino que regulaciones excesivas. Estamos hablando de una destrucción de un patrimonio acumulado durante siglos por nuestro país. No es joda lo que se esta discutiendo", completó.

El, titular del bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara baja,, y evaluó que paro de la CGT convocado para el próximo 24 de enero es una medida que "no tiene lógica".“La CGT debería repensar este paro por tratarse de una medida prematura y poco oportuna. Es una medida que no tiene lógica. No es algo inteligente. Creo que es algo que está en revisión y podría no concretarse", señaló Pichetto en declaraciones a Radio Rivadavia.El legislador cuestionó aspectos del megaproyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, al indicar que la iniciativa tiene “cosas que son disparatadas”.Sobra la iniciativa, Pichetto dijo, al hablar con radio Rivadavia, que “la ley es posible, y” sobre esa iniciativa impulsada por la administración del presidente Javier Milei.“Lo que me parece es que algunas cosas son disparatadas. Eso denota que”, remarcó Pichetto.Sin embargo, el excandidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que el Congreso está dispuesto a dar el debate porque “el Gobierno necesita de instrumentos para esta etapa".Entre los aspectos que cuestionó de este proyecto denominado como "Ley ómnibus", Pichetto apuntó a la idea de estableceral sostener que “si bien está en la Constitución, no es un tema que forme parte de la estructura del funcionamiento del sistema judicial” argentino.También opinó que el juicio por jurados, ese sistema no debería implementarse.Pichetto también apuntó a la idea del Ejecutivo dey se mostró partidario de “imaginar otras alternativas” y al respecto opinó que“Hay que abrir la puerta a las privatizaciones. Yo no le tengo miedo a eso. Más cuando las empresas pierden plata, pero creo que cada una requiere una ley específica”, y en ese sentido citó los casos de firmas como el Banco Nación o YPF.. Hay que ordenarlo con gente capaz”, remarcó el legislador.En otro orden, sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el Ejecutivo que apunta a desregular la economía, Pichetto estimó que debe ser debatido en una comisión bicameral del Parlamento y puntualizó que “todavía la comisión no se conformó”.Sobre ese DNU, el exsenador calificó como algo “probable que se transite el camino parlamentario, pero tiene más riesgo de avanzar en el plano judicial y en especial en la Corte (Suprema), que lo analizará en febrero”.“Probablemente esta semana se termine de integrar la comisión y desde que el DNU ingresa a la comisión hay diez días para analizarlo”, explicó el diputado nacional.Pichetto afirmó que “el Congreso está dispuesto a trabajar y el Presidente tiene que encontrar un sendero de diálogo razonable, dejar de agraviar en forma genérica y construir una mayoría”.