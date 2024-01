Alertas por tormentas fuertes en diez provincias y por calor intenso en la Patagonia

Foto: 123RF

Alerta por calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por tormentas para sectores de Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Rio Negro, a la vez que rige una alerta amarilla por calor para gran parte de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa.Para este martes rige unaen el centro y este de Salta; el centro y este de Jujuy; todo el territorio de Tucumán; el oeste de Formosa; y el norte de Misiones, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros (mm).La alerta también se extiende al este de San Juan; el sur de La Rioja; el oeste de San Luis; el este y centro de Mendoza; y el este de Río Negro.Allí se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, según precisó el organismo meteorológico.Las zonas bajo alerta serán afectadas porEl organismo nacional recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.Por otro lado, el SMN emitió unapara el oeste de La Pampa; el este y sur de Neuquén; el oeste y centro de Río Negro; y el oeste y sur de Chubut.Para la tarde de este martes se prevén temperaturas máximas de 35 grados en Puelén, en La Pampa; 36 grados en la ciudad de Neuquén; 31 en Zapala, también en Neuquén; 36 en General Roca, en Río Negro; y 27 en la ciudad de San Carlos de Bariloche.El nivel amarillo implica, indicó el SMN.Por las altas temperaturas sostenidas en los últimos días, el organismo nacional recomendó aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas); prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas; evitar comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas; y reducir la actividad física.